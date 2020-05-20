LGS örnek soruları yayımda! İşte LGS mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı

LGS soruları ve konuları, sınava girecek olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS 2020 soruları nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanlığı her ay sınavda sorulacak sorular ile ilgili açıklama yapıyor ve örnek soruları yayınlıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında 20 Haziran’a ertelenen sınav ile ilgili yeni açıklama yapıldı. LGS mayıs ayı 2. Örnek soru kitapçığı yayımlandı.

LGS ÖRNEK SORULARI YAYIMDA

2020 LGS kapsamındaki merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz için Mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı yayımlandı. Her ay iki kez yayımlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8. sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık bin sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor.

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LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 20 Haziran’da yapılacak.

LGS KONULARI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) soru çıkacak konu ve kazanımları açıkladı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm 8’inci sınıf öğrencileri MEB tarafından otomatik olarak sınava başvurmuş sayılacak. Velilerin ya da okul müdürlüklerinin bir işlem yapması gerekmeyecek.