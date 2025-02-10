LGS örnek soru kitapçıkları yayınlandı

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2024-2025 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik birinci örnek soru kitapçıkları yayımlanmıştı. İkinci örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları da öğrencilerin erişimine açıldı. Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

KONU VE SORU DAĞILIMI

İkinci örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı. Böylece 2024-2025 eğitim öğretim yılında yayımlanan toplam soru sayısı 90 oldu.

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Örnek sorular 8’inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile İngilizce derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak düzenlendi. Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.

Sözel Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Soruları için tıklayınız.

Sözel Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.

Sayısal Bölüm Örnek Soruların Çözüm Videosu için tıklayınız.