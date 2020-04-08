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Eğitim
AA
Haber Giriş: 08.04.2020 - 10:38,Son Güncelleme:/

LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı

MEB tarafından her ay hazırlanarak, internet sitesinden erişime açılan örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Önceden ayda bir adaylarla paylaşılan kitapçıklar, artık 15 günde bir yayımlanacak.

LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan ikinci örnek soru kitapçığı yayımladı. LGS’nin sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını //odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adresinden erişime açtı. Bakanlık, ilk örnek soru kitapçığını 27 Mart'ta yayımlamıştı.

LGS'ye giren öğrenciler için 2019 Ekim ayından beri her ay hazırlanan örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan bakanlık, örnek soru kitapçıklarını artık 15 günde bir, birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde yayımlayacak. LGS kapsamında, 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçığında, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar soruya yer verildi.

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