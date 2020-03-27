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Eğitim
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 16:27,Son Güncelleme:/

LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı

LGS’nin sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı.

LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayan örnek soru kitapçığı yayımlandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ilk soru kitapçığını erişime açtı. LGS'ye giren öğrenciler için her ay hazırladığı örnek soru kitapçıklarını internet sitesinden erişime açan bakanlık, bundan sonra örnek soru kitapçıklarını birinci dönem müfredatı ve kazanımları doğrultusunda hazırlamaya devam edecek. 7 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS’ye yönelik örnek soru kitapçığına ‘//odsgm.meb.gov.tr’ adresinden erişilebilecek. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

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