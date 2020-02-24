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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı

MEB, 7 Haziran’da yapılacak LGS ile ilgili şubat ayı örnek soru kitapçığını yayımlandı.

LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığını yayımlandı.  Adaylar kitapçığa, ‘//odsgm.meb.gov.tr’ adresinden ulaşabilecek. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

 

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