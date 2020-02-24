LGS örnek soru kitapçığı yayımlandı
MEB, 7 Haziran’da yapılacak LGS ile ilgili şubat ayı örnek soru kitapçığını yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) için hazırlanan şubat ayı örnek soru kitapçığını yayımlandı. Adaylar kitapçığa, ‘//odsgm.meb.gov.tr’ adresinden ulaşabilecek. Kitapçıkta, sayısal ve sözel testlerdeki soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.
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