LGS öncesi son hazırlıklar

İstanbul İlçe Milli Eğitim Müdürleri aylık toplantısı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi’nde yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı’nın da katıldığı toplantıda, cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda alınacak önlemler masaya yatırıldı. Öğrencilerin kendi okullarında sınava gireceklerini hatırlatan Bakan Yardımcısı Özer, bu uygulamayla çok sayıda karışıklığın giderileceğini kaydetti.

BİNA SORUMLULARI TOPLANTISI

LGS’nin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla Avrupa ve Asya yakasında iki ayrı toplantı daha yapıldı. Toplantılara İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü sınav yürütme komisyon üyeleri, görevli şube müdürleri, maarif müfettişleri ile LGS bina sınav sorumluları katıldı.

Toplantılar, Merkezi Sistem Sınav Yönergesi LGS Kılavuzu ve Bakanlığın konu ile ilgili yayımladığı yazıların gözden geçirilmesi, pandemi döneminde gerçekleşecek LGS öncesinde alınan özel önlemler ve detayların aktarılması ile bina sınav sorumlularının pandemi dolayısıyla dikkat etmeleri gereken hususların ele alınması amacıyla gerçekleştirildi.

HASSASİYET, TEDBİR VE ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI

Gerekli tedbirleri almak için hassas davrandıklarının altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı toplantılardaki konuşmalarında “Bu süreçten önce birçok sınavı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ancak pandemi nedeniyle 2020 LGS için daha titiz olmamız gerekiyor. Bu yıl salon sayılarımız artırıldı. Ayrıca çocuklarımız kendi okullarında sınava giriyorlar. Böylece adres aramak, geç kalmak veya bilmediği bir yere gitmek gibi bir durum söz konusu olmayacak. Çocuklarımızın sağlığı için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Onları yönlendirirken, onlara birtakım açıklamalar yaparken kendilerinin moral ve motivasyonunu daima göz önünde bulundurmalısınız. İşimizde hassas davranırken önceliğimiz her bir öğrencimizin kendini iyi hissetmesi olmalıdır.” değerlendirmesini yaptı.

NELERE DİKKAT EDİLECEK?

Toplantılarda LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınav için alınan koronavirüs önlemlerini anlatan sunumlar yapıldı. Böylece her iki toplantıda İstanbul’da sınavın uygulanması süreci detaylı bir şekilde ele alındı.

Buna göre öğrenci velilerinin sınav binası bahçelerine girmeyeceği, sınav binasında kaymakamlıkça onayı alınmış görevli personel haricinde kimsenin bulunmayacağı ve sınav yapılacak binanın girişinde hijyen koridoru oluşturulduğu kaydedildi. Kovid-19 tanılı öğrencilere ilişkin velilerin başvurularının olması hâlinde gerekli tedbirler alınacak.

Öğrencilerin, üst araması yapılmadan, ateş ölçümü yapılmadan, resimli olmak zorunda olmayan geçerli kimlik belgelerine uzaktan bakılarak, ellerine dezenfektan sıkılıp yüz maskesi verilerek sınav binalarına alınacağı belirtildi.

Sınav salonlarında yedek maske ve el dezenfektanı bulundurulacağı, salon görevlilerinin sınav süresince tıbbi maskelerini usulüne uygun olarak takacağı hatırlatıldı. Sınav başladıktan sonra maske takma konusunda güçlük çeken çocukların da maskelerini çıkarabileceklerini hatırlatarak, çocuklar arasındaki sosyal mesafeye dikkat edileceği belirtildi. Soru kitapçığı gibi temas gerektiren tüm işlemlerde cerrahi eldiven kullanılacağının altı çizildi.

Öğrencilerin 45 dakikalık arada, öğretmenler gözetiminde okulun bahçe, kütüphane, spor salonu gibi diğer donatılarında sosyal mesafeye uygun olarak vakit geçireceği ifade edildi.