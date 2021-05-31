LGS öncesi öğrenci ve velilere tavsiyeler

Fakat böyle sınav öncesi gibi önemli zamanlarda fazla artarak, sağlıklı düşünmemizin önünde bir engel oluşturur. Bu yüzden artan kaygıyı yönetmek, sınav performansı adına büyük önem taşıyor. Tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sizlere bazı öneriler sunmak istiyorum.

ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

• Beyninize giden oksijeni ve kan dolaşımını düzenlemek için her gün mutlaka yürüyüş yapın.

• Kaygılı hissettiğiniz zamanlarda nefes ve gevşeme egzersizleri deneyin.

• Daha çok soru çözmeye değil, yaptığınız yanlış soruları anlamaya odaklanın.

• Kaygılandığınızda zihninizdeki felaket senaryolarını fark edin ve daha gerçekçi düşünmeye çalışın.

• Yeteri kadar başarılı olduğunuz durumları hayal edin.

• Olumlu düşünmeye ve arkadaşlarınızla da olumlu konuşmaya çalışın. Birbirinize karşı motive edici olun.

• Sınavdan önceki gün mutlaka dinlenin.

• Sınavdan önceki akşam meyve sebze gibi hafif yiyecekler yiyin, aşırı sıvı tüketmeyin.

• Uyumadan en az 2 saat önce ekranlardan uzaklaşın.

• Sınavdan önceki gece uyuyamazsanız ılık süt için.

• Sınav belgelerinizi önceki geceden hazırlayın.

ENDİŞELERİNİ DİNLEYİN

• Kendinizi sakinleştirin, kaygılarınızı çocuğunuza yansıtmayın.

• “Zamanında yeterince ders çalışmadın.” gibi ifadelerle çocuğunuzu suçlamayın.

• Onun endişelerini bölmeden dinleyin.

• Sınav sonucu ne olursa olsun onu seveceğinizi ve yanında olacağınızı söyleyin.

• “Kaygılanma, korkma” gibi ifadeler yerine “Heyecanlısın, kaygılandın. Bu çok normal ve ben senin yanındayım” deyin.

• Daha önceki başarılarını hatırlatın. Cesaretlendirin.

• Sarılın, öpün. Fiziksel temas çok önemlidir.

• Birlikte kafasını dağıtmasına yardımcı olacak aktiviteler yapın.

ESRA EZMECİ KİMDİR?

İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra 2011 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamladı. 2014 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi’nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra klinik psikoloji doktorasına başladı. Şu an halen klinik psikoloji doktora eğitimine devam etmektir. 2010 yılında İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamladı. 2013-2017 yılları arasında İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak görev yaptı. Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Esra Ezmeci bilişsel davranış terapisi, bağımlılık terapisi, aile/çift terapisi ve şema terapi üzerine çeşitli eğitimler aldı.