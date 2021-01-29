LGS ne zaman yapılacak? Öğrenciler bekliyordu... MEB 2021 LGS sınav tarihini duyurdu

LGS sınavının ne zaman yapılacağı geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav MEB takvimine göre, 6 Haziran'da gerçekleşecek. Bakanlık 8. sınıf öğrencilerine sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunacak. Her ay örnek soru kitapçıkları da yayınlanmaya devam edecek.

2021 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 sınav takvimini yayınladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav 6 Haziran'da olacak.

SINAV KONULARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada "Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, merkezi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığı ve öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu olacağı belirtildi. Süreçle ilgili ilerleyen aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konunun tekrar değerlendirilebileceği, öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulmaya ve bu alandaki bütün ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca, bu sene her ay 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

LGS 2021'E KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Resmî ve Özel Ortaokullar, İmam Hatip Ortaokulları için; 2020–2021 Öğretim yılında örgün ortaokulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma,

Açık Öğretim Ortaokulu ve Geçici Eğitim Merkezi Öğrencileri için; Örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşımak ve öğrenim gördüğü okulun 8‘inci sınıfında öğrenimine devam ediyor olma,

Yurt dışında e-Okul Sisteminde Kayıtlı Okullarda Öğrenim Gören Öğrenciler için; 2020–2021 Öğretim yılında yurt dışında Bakanlığa bağlı okulların 8’inci sınıfında öğrenim görüyor olma şartları aranacak.