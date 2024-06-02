LGS merkezi sınavı yapılıyor... Sınav hakkında her şey gün boyunca Hürriyet/Eğitim’de

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Sekizinci sınıf öğrencisi 1 milyon 38 bin 192 adayın başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım zorunlu olmadığı için net sayı bilinmiyor. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girmesinin beklendiği sınav; 81 ilde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda uygulanacak. LGS için yurt dışında ise 11 sınav merkezindeki 35 salon belirlendi.



