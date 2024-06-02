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LGS merkezi sınavı yapılıyor... Sınav hakkında her şey gün boyunca Hürriyet/Eğitim’de

Güncelleme Tarihi:

#LGS Merkezi Sınavı Yapılıyor#2 Haziran#LGS
LGS merkezi sınavı yapılıyor... Sınav hakkında her şey gün boyunca Hürriyet/Eğitim’de
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2024 08:16

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün gerçekleştiriliyor. Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumlu sınav saat 09:30’da başlayacak. Hayal ettiği liseye kavuşmak isteyen yaklaşık 1 milyon aday 155 dakika boyunca 90 soruyu çözmek için uğraş verecek.

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Sekizinci sınıf öğrencisi 1 milyon 38 bin 192 adayın başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım zorunlu olmadığı için net sayı bilinmiyor. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girmesinin beklendiği sınav; 81 ilde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda uygulanacak. LGS için yurt dışında ise 11 sınav merkezindeki 35 salon belirlendi.

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LGS merkezi sınavı yapılıyor... Sınav hakkında her şey gün boyunca Hürriyet/Eğitim’de

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları isteniyor. 09:30’da başlayacak olan ilk oturuma 09:45’ten sonra gelen adaylar alınmayacak. Sınavın birinci oturumunda öğrenciler 50 soruluk sözel alandan sorularla karşılaşacak. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. 75 dakika sürecek olan ilk oturum 10:45’te sona erecek. 80 dakika süre tanınan ikinci oturum ise 11:30’da başlayacak. LGS gününde sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası tüm gelişmeler dakika dakika hürriyet/eğitim sayfasında olacak. Hürriyet Eğitim Servisi’nden Beyazıt Şenbük Beşiktaş Ali Yalkın Ortaokulu’ndan, Melike Çalkap da Bakırköy’de Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu’ndan LGS ile ilgili tüm gelişmeleri anında aktaracak.

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#LGS Merkezi Sınavı Yapılıyor#2 Haziran#LGS

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