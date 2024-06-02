LGS merkezi sınavı yapılıyor... Sınav hakkında her şey gün boyunca Hürriyet/Eğitim’de

Sekizinci sınıf öğrencisi 1 milyon 38 bin 192 adayın başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım zorunlu olmadığı için net sayı bilinmiyor. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin girmesinin beklendiği sınav; 81 ilde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda uygulanacak. LGS için yurt dışında ise 11 sınav merkezindeki 35 salon belirlendi.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunmaları isteniyor. 09:30’da başlayacak olan ilk oturuma 09:45’ten sonra gelen adaylar alınmayacak. Sınavın birinci oturumunda öğrenciler 50 soruluk sözel alandan sorularla karşılaşacak. İkinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. 75 dakika sürecek olan ilk oturum 10:45’te sona erecek. 80 dakika süre tanınan ikinci oturum ise 11:30’da başlayacak. LGS
gününde sınav öncesi, sınav anı ve sınav sonrası tüm gelişmeler dakika dakika hürriyet/eğitim sayfasında olacak. Hürriyet Eğitim Servisi’nden Beyazıt Şenbük Beşiktaş
Ali Yalkın Ortaokulu’ndan, Melike Çalkap da Bakırköy’de Hamdullah Suphi Tanrıöver İlkokulu’ndan LGS ile ilgili tüm gelişmeleri anında aktaracak.