LGS mayıs ayı örnek soru kitapçığının ikincisi yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselerarası Geçiş Sınavı (LGS)’na girecek öğrenciler için her ay hazırlanan örnek soru kitapçığının bu ay ikincisi yayımlandı. Güncel sınav müfredatına göre hazırlanan mayıs ayına ait ikinci örnek sorulara Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün //odsgm.meb.gov.tr/ adresinden bugün itibariyle erişilebilecek.

SÖZEL VE SAYISAL SORULAR

Örnek soru kitapçığı, sayısal bölümde 20 soru, sözel bölümde 25 sorudan oluşuyor. Sözel bölümde Türkçe testinde 10, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 5, Yabancı Dil (İngilizce)’den beş soru yer alıyor. Sayısal bölümdeyse matematik testinde 10, fen bilimleri testinde 10 soru bulunuyor. Örnek sorular sınav tarihine kadar belirlenen periyotta yayımlanmaya devam edecek.