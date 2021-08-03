LGS maratonu... Okullar yüzde 98 doldu

Öğrenciler için son şans olacak ikinci nakil dönemi ise dün başladı. 6 Ağustos’a kadar sürecek yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak. Bu süreçte öğrenciler ve veliler bakanlığın internet sitesindeki tercih robotu aracılığıyla okullardaki boş kontenjanları anlık olarak takip edebilecek.

YERLEŞEMEYEN KALMAYACAK

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak. MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, 26 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93’ünün istedikleri okula yerleştiğini söyleyerek “Birinci nakil dönemi sonunda tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96’sı istedikleri okullara yerleşti” dedi. Özer, diğer öğrencilerin yerleştirme işlemi için sürecin devam ettiğini anımsatarak “Öğrencilerimiz ve aileleri müsterih olsunlar” mesajı verdi.

Diğer yandan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinde doluluk oranı yüzde 77 iken bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 90’a yükseldi.