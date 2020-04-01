LGS konuları açıklandı

7 Haziran’da yapılacak sınavda birinci dönemde yüz yüze işlenen derslerden soru geleceği, uzaktan eğitimde işlenen konulardan soru sorulmayacağı açıklanmıştı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın web sayfasında dün yayınlanan kılavuza göre konular şöyle:

Türkçe: Söz varlığı, anlama, yazma.

Matematik: Sayılar ve işlemler, üslü ifadeler, karaköklü ifadeler, veri işleme, olasılık, cebir.

Fen bilimleri: Mevsimler ve iklim/Dünya ve evren, DNA ve genetik kod/canlılar ve yaşam, basınç/fiziksel olaylar, madde ve endüstri/madde ve doğası.

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: Bir kahraman doğuyor, milli uyanış, milli bir destan.

Din kültürü ve ahlak bilgisi: Kader inancı, zekat ve sadaka, din ve hayat.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm 8’inci sınıf öğrencileri MEB tarafından otomatik olarak sınava başvurmuş sayılacak. Velilerin ya da okul müdürlüklerinin bir işlem yapması gerekmeyecek.

SINAV ZAMANINDA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da dün katıldığı TV programında, tüm öğrencilerin otomatik başvurmuş sayılacağı sınavın zamanında yapılması konusundaki isteğini tekrarladı.