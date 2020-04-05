LGS Kılavuzunda koronavirüs etkisi

Bu yıl, yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç, başvurular merkezi olarak bakanlık tarafından yapılacak. Öğrencilerin ayrıca bir işlem yapması gerekmeyecek. Sınav giriş belgeleri 28 Mayıs’ta düzenlenecek. 7 Haziran’daki sınavın sonuçları 1 Temmuz’da ilan edilecek.

Öğrenciler birinci dönem işledikleri konulardan sorumlu olacak.

Öğrenciler 6 Nisan’dan itibaren e-Okul sisteminden başvuru bilgilerini görebilecek. Okul müdürlükleri 22 Nisan’a kadar bilgileri güncelleyecek. 856 lise 213 bin 12 öğrenciyi sınavla alacak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Olmayanlar nüfus müdürlüklerinden geçici kimlik belgesi ile sınava girebilecekler.

15 yaşındaki öğrencilerin kimliklerinde fotoğraf şartı getirildi.

90 SORU SORULACAK



7 Haziran’da yapılacak olan sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak. Birinci oturum, 50 soruluk sözel ve 75 dakika; ikinci oturumda 40 sayısal soru ve 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda matematik ve fen bilimleri soruları var.