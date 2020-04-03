LGS kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 7 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) kılavuzunu yayımladı. LGS, tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurtdışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacak. LGS başvuruları; yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için MEB tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteğe bağlı olup başvurusu bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacak. Sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün gerçekleşecek. Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek. Merkezi sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekiyor.

SINAVLI OKUL KONTENJANI 213 BİN 128

Kılavuz ekinde merkezi sınavla öğrenci alacak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları da açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde 1856 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, geçen yıl sınavla öğrenci alan okulların 139 bin 120 olan kapasitesi, bu yıl yaklaşık yüzde 53 arttırılarak 213 bin 128 oldu. Bu yıl, Anadolu liselerine 71 bin 494, fen liselerine 46 bin 710, sosyal bilimler liselerine 12 bin 846, Anadolu imam hatip liselerine 42 bin 8, mesleki ve teknik Anadolu liselerine de 40 bin 70 kontenjan ayrıldı. Öte yandan, her ilde sınavla öğrenci alan en az bir Anadolu lisesi bulunuyor.

LGS UYGULAMA TAKVİMİ 2020

Başvurular: Merkezi olarak bakanlık tarafından yapılacak (Yurtdışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler hariç)

Sınav Giriş Belgelerinin Düzenlenme Tarihi: 28 Mayıs

Sınav Tarihi: 7 Haziran

Sınav Sonuçlarının İlanı: 1 Temmuz

BİRİNCİ OTURUM SÖZEL ALAN

Alt Testler Soru Sayısı Türkçe 20 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 Yabancı Dil 10 Toplam 50

İKİNCİ OTURUM SAYISAL ALAN

Alt Testler Soru Sayısı Matematik 20 Fen Bilimleri 20 Toplam 40



SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZİ SINAV BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN