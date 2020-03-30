LGS kayıtları otomatik alınacak… Kılavuz 3 Nisan’da yayımlanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı’nın (LGS) başvurularının otomatik yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, Twitter'dan LGS ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk, "7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor" dedi.