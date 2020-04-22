MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriLGS ikinci örnek soru kitapçığı yayınlandı
GeriEğitim LGS ikinci örnek soru kitapçığı yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.04.2020 - 12:08,Son Güncelleme:

LGS ikinci örnek soru kitapçığı yayınlandı

MEB, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili nisan ayı ikinci örnek soru kitapçığını yayınladı.

LGS ikinci örnek soru kitapçığı yayınlandı
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı. Her ay iki kez yayınlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8'inci sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık 1.000 sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor. Sınava yönelik hazırlanan örnek soruların Nisan ayına ait ikinci kitapçığı da yayımlandı. Kitapçıkta yer alan sorular, daha önce açıklandığı gibi yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi. Ayrıca kitapçıkta sınavda her dersten sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜMÜ 2. ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜMÜ 2. ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle