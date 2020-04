LGS ikinci örnek soru kitapçığı yayınlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava girecek öğrenciler için her ay yayımlanan örnek soru kitapçığı, okulların koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olduğu süreçte ayda iki kez sunulmaya başladı. Her ay iki kez yayınlanan örnek soru kitapçığına ilave olarak 8'inci sınıf öğrencilerine her ay yaklaşık 1.000 sorudan oluşan çalışma soruları ve çözümleriyle de destek olunuyor. Sınava yönelik hazırlanan örnek soruların Nisan ayına ait ikinci kitapçığı da yayımlandı. Kitapçıkta yer alan sorular, daha önce açıklandığı gibi yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacak şekilde düzenlendi. Ayrıca kitapçıkta sınavda her dersten sorulacak soru sayısının yarısı kadar örnek soruya yer verildi.

