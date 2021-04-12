LGS için uzmanlar uyardı

6 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları örnek soruları değerlendirdi. 2020 - 2021 yılı LGS Nisan ayı sorularını değerlendiren uzmanların ortak görüşü ise tüm bölümlerde yer alan soruların günlük hayatın içinden, sorgulayan sorulardan oluştuğu, sorulardaki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığı ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığı yönünde.

HATAMIZI GÖRMELİYİZ

Tuğçe Kılıç - Rehberlik Bölüm Başkanı: Öğrenciler için her ne kadar kısa zaman kaldı gibi gözükse de kalan zamanı doğru değerlendirdiklerinde bireysel olarak gelişmelerini en net görebilecekleri dönemdeler. Artık konuların çoğunu tamamladılar. Yaptıkları denemelerle hem eksiklerini fark etme hem farklı soru türleri görme hem de test teknikleri konusunda kendilerini geliştirebilme şansları var. Ancak her şeyin başı, ihtiyaçlarının farkında olmak ve buna göre bir çalışma programı oluşturmak.

Konu ya da kazanımlarda eksiği olmayan bir öğrenci için sadece soru çözmek doğru bir planlamayken, eksiği olan öğrenciler için sadece soru çözmek doğru değil. Sınava hazırlık sürecinde bol soru çözmek genelde iyi bir çalışma yöntemi olarak algılanır ancak çözülen sorularda çıkan hatalara dönüp bakmıyorsak hatayı neden yapmışız, nerede eksiğimiz var fark edip bunu tekrarlamamak adına önlemimizi almıyorsak işte o zaman soru çözmenin olumlu etkisi azalıyor. Eksiklerimizi kapata kapata, konularda herhangi bir açık bırakmadan, ilmek ilmek işleyerek geçirilen bir çalışma dönemi beraberinde başarıyı da getirecektir.

BAZI KAZANIMLARDA ISRAR EDİLİYOR

İbrahim Eser - Matematik Bölüm Başkanı: Bu yıl uygulanacak LGS için en önemli referans kaynağımız MEB tarafından yayımlanan örnek sorular. Öğrencilerimizin bu soruları itina ile çözmeleri, önemli tavsiyelerimizden biri. Soruları incelediğimizde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz.

Örnek soruların konu dağılımında işlenen tüm konulara yer veriliyor. Kazanım bazlı analiz yaptığımızda ise bazı kazanımların sorgulanmasında ısrar edildiğini fark edebiliyoruz. Örneğin 2018 ve 2019 yıllarında uygulanan ve tüm konuların yer aldığı sınavlarda üçer soru sorulan “Kareköklü İfadeler” in içerisindeki “Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki sayının arasında olduğunu belirler.” kazanımından her ay, en az bir soru bulunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu da bize bu kazanımın sınavda soru olarak karşımıza gelme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

GÜNLÜK YAŞAM İLE İLİŞKİLENDİRİLMELİ

Yasemin Dündar - Fen Bilimleri Bölüm Başkanı: 2021 LGS’ye yaklaşırken MEB tarafından yayımlanan Fen Bilimleri örnek soruları incelendiğinde sorularda verilen örneklerin ve paragrafların günlük yaşam ile bağlantılı olduğu görülüyor. Daha önceki LGS Fen Bilimleri sorularının da bu paralellikte olması sebebiyle Fen Bilimleri dersinin günlük yaşam ile bağlantısı üzerinde duruluyor. Sınava yaklaştığımız bugünlerde öğrencilere konu tekrarları yaparken özellikle kazanımları, günlük yaşam ile ilişkilendirmeleri ve bu noktada verilen örnekleri tekrar etmeleri tavsiye ediyorum.

KONU YÜKÜ AZALDI

Sündüs Demirdağ Tuncer - Türkçe Bölüm Başkanı: MEB tarafından yapılan son açıklamalar doğrultusunda bu yıla mahsus olmak üzere dil bilgisi konularını içermeyeceğini biliyoruz. Bu durumun Türkçe dersi adına çocukların konu yükünü azalttığını söyleyebiliriz. Ancak tamamı okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya dayalı bir sınavda başarılı olabilmek adına öğrencilerimizin yapması gereken özellikle kelime hazinelerini geliştirecek çalışmalara ağırlık vermek olmalı. Çalışmalarımızın en önemli ayağı anlamını bilmediğimiz her kelime için sözlüğe müracaat etmek ve bu çalışmalarla nihai noktada okuduğumuz metnin bağlamından hareketle anlam inşa etmeye çalışmak olmalı. Türkçe dersi adına bu yıl da okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisine aktif olarak kullanabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav bekliyoruz.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE DAHA ZOR

Havva Güneş - Sosyal Bilgileri Bölüm Başkanı: 2021 LGS’de öğrenciler 7 üniteden toplam 39 kazanımdan sorumlu olacaklar. LGS’de T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden, kavram bilgisini ve harita okuma becerisini ölçen, ezberlemeye yönelik değil neden – sonuç bağlantısı kurduran, öğrendikleri bilgileri transfer edebilme-analiz edebilme- becerisini ölçen sorular yer alacağı düşünülüyor. Bu yıl yayımlanan soruların düzeyinin, önceki yıllarda yayımlananlara göre daha zor olduğu söylenebilir.

DOĞRU ÇIKARIM YAPABİLMELERİ GEREKİYOR

Esra Kızıltaş - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı: LGS’de Din Kültürü dersi için öğrencilerimizden beklenen, müfredattaki kavramlara çok iyi hâkim olmaları, konuları içselleştirerek değerlendirme ve analiz düzeyindeki soruları çözebilmeleri. Özellikle ayet, hadis ve dinî metinleri konularına göre ayırabilmeleri; dinî bir metin içerisinde ya da ayetlerde yer alan kavramları bağlamdan hareketle yorumlayabilmeleri; ayet, hadis ve dinî metinlerde belirtilen konulara dikkat ederek doğru çıkarımlar yapabilmeleridir.

Öğrencilerimizin bu sınava hazırlanırken değişik soru tipleri görmeleri oldukça önemli.

SEÇİCİLİK DÜZEYİ ARTIYOR

Mediha Narin - İngilizce Bölüm Başkanı: İngilizce testi örnek soruları incelendiğinde soruların geçmiş yıllarda yayımlanan sorularla tamamen paralel olduğu söylenebilir. MEB tarafından daha önce de belirtildiği üzere, örnek olarak yayımlanan İngilizce testlerinde dil bilgisi sorularına yer verilmedi. Sorulardaki konu dağılımı genellikle, kelime bilgisi, metin okuma, okuduğunu anlama, görsel ve tablo yorumlama, grafik analizi şeklinde oldu. Bunun yanı sıra soruların içinde bulunan kuvvetli çeldirenlerle birlikte zorluk ve seçicilik düzeyinin giderek arttığı da gözlemliyoruz. Öğrencilerimizin hazırlık sürecinde öncelikle tüm ünitelere ait kelime ve cümle kalıplarına hâkim olmak için çalışmalarını arttırarak sürdürmeleri, bol bol kelime tekrarı yapmaları, okullarında girdikleri deneme sınavları esnasında süreyi verimli ve doğru kullanmak adına her branşa ait sorulara gereken süreyi ayırmaya yönelik stratejik çalışmalar yapmaları ve kendi stratejilerini geliştirmeleri gerekiyor.

SIK YAPILAN HATALAR

- Çok çalışmak uğruna uykusuz kalmak, yeme-içme düzenine dikkat etmemek.

- Sadece sevdikleri ya da iyi oldukları derslerden soru çözmek.

- Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinin katsayıları 4 olduğu için diğer derslere yeterince önem vermeyip sadece bu üç derse çalışmak.

- Eksikleri olan konulardan ısrarla soru çözmeye çalışmak.

- Yaptıkları hataların üzerine gitmek yerine bu hatalardan kaçmak ve bu dersi yapamayacaklarına yönelik olumsuz düşünce geliştirmek.

- Sonuca odaklanıp süreci kaçırmak.

ÖĞRENCİLER NELER YAPMALI?

- Her derse eşit önem vermeliler.

- Eksiklerinin olduğu konuları konu tekrarlarıyla tam olarak öğrenmeli, öğrendikleri konuları pekiştirmek için soru çözmeliler.

- Girdikleri denemelerde test tekniklerini kullanarak sınav süresini verimli kullanabilmek için pratik yapmalılar.

- Programlı çalışmalılar, ihtiyaçlarını doğru belirlemeliler.

- Yapılan her denemenin, sınavın ardından neleri yapamadıklarına dönüp bakmalı; gerekiyorsa o kazanımı/konuyu tekrar etmeliler.

- Pozitif düşünmeliler.

- Son güne kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmalılar.