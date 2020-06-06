LGS için ‘Son Tekrar’ yayınları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için TRT EBA TV üzerinden desteği sürüyor. 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren her gün saat 14.30’da TRT EBA TV’de yer alacak ‘LGS Son Tekrar’ yayınlarıyla öğrenciler sınava hazırlanabilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu. MEB olarak LGS’ye girecek öğrenciler için desteğe devam ettiklerinin altını çizen Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından videolu şu paylaşıma yer verdi:

“LGS Son Tekrar” yayınlarımız, 8 Haziran Pazartesi gününden itibaren her gün 14.30’da TRT EBA TV Ortaokul kanalımızda olacak.”

LGS’ye girecek öğrencilerimiz için desteğe devam ediyoruz.



“LGS Son Tekrar” yayınlarımız,



8 Haziran Pazartesi gününden itibaren her gün 14.30’da



TRT EBA TV Ortaokul kanalımızda. pic.twitter.com/CiOFDG3PSh — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 6, 2020