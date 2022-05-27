LGS giriş bilgileri erişime açıldı

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.



SONUÇLAR 30 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

MEB tarafından 8’inci sınıfta okuyan 1 milyon 236 bin öğrencinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 5 Haziran’da yapılacak sınava başvurusu otomatik yapıldı. Adaylar sınava kendi eğitim gördükleri okullarda girecek. Giriş belgeleri, oturumlardan önce sıraların üstünde yer alacak. Sınav sonuçları, 30 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.