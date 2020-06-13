MEB'den LGS açıklaması: LGS giriş belgeleri yayımlandı
LGS sınav giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Resmi sayfadan paylaşılan duyuruya göre LGS'ye girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine MEB'in 'http://www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
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