MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB'den LGS açıklaması: LGS giriş belgeleri yayımlandı
GeriEğitim MEB'den LGS açıklaması: LGS giriş belgeleri yayımlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

MEB'den LGS açıklaması: LGS giriş belgeleri yayımlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MEB'den LGS açıklaması: LGS giriş belgeleri yayımlandı
Abone Olgoogle-news

LGS sınav giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. Resmi sayfadan paylaşılan duyuruya göre LGS'ye girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine MEB'in 'http://www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle