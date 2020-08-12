LGS ek tercihler (2.tercih) ne zaman başlayacak.. İşte belirlenen tarihler

Liselere Geçiş Sistemi (2020 LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede, sınavla öğrenci alan fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve Anadolu liselerinde yüzde 100, Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı. Şimdi ise boş kontenjanlar için ek tercihlerin alınması ve nakil başvurularının ilki için belirlenen tarihi araştırıyor. İşte, 2020 LGS taban puanları ve boş kontenjanları...

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos'ta yapılacak, sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 24 Ağustos'ta tamamlanmış olacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS NAKİL BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden yayımlandı.

2019-2020 Eğitim-öğretim yılında 9 uncu sınıfı tamamlayarak 10 uncu sınıfa geçen öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre öncelikli olarak öğrencilerin bulunduğu okullardaki alanlara yapılmıştır. Alan değiştirmek isteyen veya başka okullardaki alanlara geçmek isteyen öğrencilerin geçiş işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre nakil yoluyla yapılacaktır:

1-Alanlar bazında boş kontenjanlar 7 Ağustos 2020 saat 17:00 den sonra e-Okul sisteminde “Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri” bölümünde ilan edilecektir.

2-Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun dışındaki diğer okullarda kontenjanı bulunan alanlara nakil başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde açılacaktır.

Yapılan nakil başvuruları 14 Ağustos 2020 tarihinde ilgili okul müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve aynı gün okulda ilan edilerek e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilecektir.

LGS BOŞ KONTENJANLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu E-Okul üzerinden gerçekleşecek. İlk tercihinde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil dönemi başvurusunu E-Okul ana sayfasında yayımlanacak ekran aracılığıyla yapabilecek.

Bu ekranda yapılan tercihler, okul müdürlükleri tarafından onaylanarak kayıt altına alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul aracılığıyla nakil ekranını yayımlamasının ardından işlemler resmen başlayacak.