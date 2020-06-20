LGS bugün yapılıyor

Adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşımayla sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavla ilgili tedbirler de alındı. Her öğrenci kendi okulunda sınava giriyor. Bu yıl sosyal mesafeyi korumak adına, tedbirler gereği bina sayısı 18 bin 139’a, salon sayısını 111 bin 918’e çıkarıldı. Okullarda öğrenciler ve görevliler için maske ve dezenfektanlar hazırlandı.

SINAV 09.30'DA BAŞLAYACAK

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00’da sınava girecekleri binada hazır bulunacaklar. Öğrencilerin sınavın yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında en az 1 metrelik sosyal mesafenin korunması sağlanacak ve yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alındı. Öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, bekletilmeden okul bina ve salonlarına alınacak. Adaylar sınavda 8’inci sınıfın birinci dönem işlenen konulardan sorumlu olacak. Uzaktan eğitimle işlenen konular sınavda çıkmayacak. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak. Birinci oturum 09.30’da başlayacak ve 75 dakika süre verilecek. İsteyen öğrenci sınav esnasında maskesini çıkarabilecek. Öğrenciler ilk oturum olan sözel alanda Türkçe'den 20, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dilden 10'ar soru yanıtlayacaklar. Ardından 45 dakikalık ara verilecek ve öğrenciler gözetmenler eşliğinde bahçeye çıkacaklar. Aranın ardından öğrencilere yeniden maske dağıtılacak ve el dezenfektanlarını kullanmaları sağlanacak. İkinci oturum 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek. İkinci oturum olan sayısal alanda ise matematik ve fenden 20'şer soru cevaplayacaklar. Veliler önlemler nedeniyle okul bahçesine alınmayacak. Öğrenciler sınav sonrası bahçede bekletilmeden ve sırayla okulun dışında çıkarılacaklar. Sınav sonrası soru kitapçıkları 22 Haziran'dan itibaren okul müdürlüklerinden alınabilecek.