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Eğitim
AA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 14:55,Son Güncelleme:

LGS başvuruları otomatik olarak yapıldı

MEB, LGS'ye girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderdi. Öğrencilerin LGS başvuru işlemleri sistem üzerinden tamamladı.

LGS başvuruları otomatik olarak yapıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bu yıl merkezi sınava girecek 8'inci sınıf öğrencilerinin velilerine, sınav başvurusu ve onay işlemlerine ilişkin mesaj gönderdi. Bakanlık, 8'inci sınıf öğrencilerinin LGS kapsamında bu yıl gireceği merkezi sınav başvuru işlemlerini sistem üzerinden tamamladı. Bu kapsamda, bakanlık tarafından velilere gönderilen kısa mesajda, "Sınav bilgilerini, '//e-okul.meb.gov.tr' web sayfası üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden kontrol edebilirsiniz" bilgisi verildi.

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