LGS başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı

Haberin Devamı

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek. Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Başvurular, 14 Nisan 2025 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim gören öğrenciler, başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak. Öğrenciler, başvurularının durumunu elektronik ortamdan takip edebilecek.

GİRİŞ BELGELERİ MÜDÜRLER TARAFINDAN ONAYLANACAK

Sınavda, 8’inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç gibi becerilerini ölçecek sorular yer alacak. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 4 Haziran’dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Haberin Devamı

SONUÇLAR 11 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, 11 Temmuz’da www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos’ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1 ve 2’nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na meb’in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.