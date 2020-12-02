LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran Pazar günü yapılacak.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.’ denildi.

MEB, LGS’ye girecek öğrenciler için örnek soruları yayınlamaya başladı. Sayısalda 20, sözelde ise 25 bulunuyor.

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