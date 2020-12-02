LGS Aralık ayı örnek soruları yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.’ denildi.
MEB, LGS’ye girecek öğrenciler için örnek soruları yayınlamaya başladı. Sayısalda 20, sözelde ise 25 bulunuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkezi sistem kapsamında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için örnek soruları aralık ayı itibariyle yayınlamaya başladı. Sorular sayısal ve sözel olarak ayrı yayınlandı. Sayısal testinde matematik ve fen bilimlerinde 20’şer sorudan toplam 40 soru bulunuyor. Sözel testi ise; Türkçe dersinden 10, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinden beş, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden beş, İngilizce dersinden de beş olmak üzere toplamda 25 sorudan oluşuyor.
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