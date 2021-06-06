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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 08:55 | Son Güncelleme:

LGS adayları okullara alınıyor

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LGS adayları okullara alınıyor

Saat 09.00 itibarıyla öğrenciler kimlik kontrolleri yapılarak okul binalarına alınmaya başlandı.

Girişte öğrencilerden ellerini dezenfekte etmeleri istendi, ek maskeler dağıtıldı. Veliler içinse okul bahçesinin kapısında heyecanlı bekleyiş başladı.

LGS adayları okullara alınıyor

DUYGUSAL ANLAR DA YAŞANIYOR
Aylar hatta bazıları yıllarca az sonra girecekleri sınav için hazırlandılar. Çalıştıkları konuları defalarca tekrarladılar, çok sayıda deneme sınavına girdiler. Anneler babalar da onlarla birlikte bu zorlu hazırlık dönemini yaşadılar. Şimdi artık verilen emeğin karşılığını alma zamanı. Öğrenciler umutla geldikleri okulların önünde bu zorlu hazırlık dönemini paylaştıkları aileleriyle vedalaşarak sınava girecekleri sınıflara yöneliyor.

Öğrenciler okul bahçelerine alınıyor
Öğrenciler okul bahçelerine alınıyor
Sınava giriş belgeleri sıralarda adayları bekliyor
Sınava giriş belgeleri sıralarda adayları bekliyor
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