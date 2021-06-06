LGS adayları okullara alınıyor

Girişte öğrencilerden ellerini dezenfekte etmeleri istendi, ek maskeler dağıtıldı. Veliler içinse okul bahçesinin kapısında heyecanlı bekleyiş başladı.

DUYGUSAL ANLAR DA YAŞANIYOR

Aylar hatta bazıları yıllarca az sonra girecekleri sınav için hazırlandılar. Çalıştıkları konuları defalarca tekrarladılar, çok sayıda deneme sınavına girdiler. Anneler babalar da onlarla birlikte bu zorlu hazırlık dönemini yaşadılar. Şimdi artık verilen emeğin karşılığını alma zamanı. Öğrenciler umutla geldikleri okulların önünde bu zorlu hazırlık dönemini paylaştıkları aileleriyle vedalaşarak sınava girecekleri sınıflara yöneliyor.