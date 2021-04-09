LGS adayları için örnek soru kitapçığı yayınlandı

Nisan ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri alanlarından 10’ar; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce alanlarından 5’er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Örnek sorular, 6 Haziran'da yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayınlanmaya devam edecek.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

NİSAN AYI SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

NİSAN AYI SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ.