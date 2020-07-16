LGS 2020’nin şampiyonlarının hayalleri farklı... 'Sınava çalışmak kadar sınav anı da önemli'

İYİ BİR SONUÇ BEKLİYORDUM

Aslı Ecem Polater (Bahçeşehir Koleji İstanbul Beylikdüzü Kampusu): İyi bir sonuç umuyordum, ama tam puan beklemiyordum. Ailem de çok mutlu oldu, heyecanlanıpr hemen lise araştırmasına girdiler. Çok çalıştım. Okuldan eve gelir gelmez masanın başına oturup hiç kalkmadığım zamanlar oldu. Karantina sürecinde de günlük soru çözme hedeflerine göre çalıştım. Sınavda Türkçe ve matematikte zorladım. Benim aslında matematiğim daha iyidir ama zor gelmişti. Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’ni hedefliyorum. Tıp okumak istiyorum. Üniversite hedefim yok, yurtdışında okumak istiyorum. Sınava hazırlanacak olanlara da şunu söylemek isterim, kendinizi kasmayın. Sınav masına oturtuduğumda hala heyecanlıydım ama kitapçığı açıp çözmeye başladığımda normal bir deneme sınavı gibi geldi. Heyecanım yatıştı. Çözemediğim soruları yuvarlak içine alıp sonrasında bu sorulara geri döndüm. Böylece zamandan tasarruf ettim.

TEKNİK DİREKTÖR OLMAYI İSTİYORUM

Ömer Arda Aydın (Özel Bilfen İstanbul Çamlıca Ortaokulu): Çok uzun süredir sınava hazırlanıyordum. İyi bir sonuç bekliyordum ama birincilik hedefim yoktu. Ailem de çok sevindi. Onlar da çok destek oldular. Üç yıldır sınava hazırlanıyordum. Belli bir çalışmayı bir yıla yoğunlaştırmak yerine üç yıla bölmek kendi istediğim şeyleri de yapabilmemi sağladı. Sınavlarda verimim arttı. Pandemi beni etkilemedi. Normal çalışma tempoma devam ettim. Sınavda bu sene matematik özellikle zordu. Ama ben sayısal anlamda kendimi daha iyi hissettim. Sözelde bir iki soruda zorlandım. Eve geldiğimde yanlış yaptığımı düşünüyordum ama onlar da doğru çıktı. Futbol teknik direktörü olmak istiyorum. Almanya’da iyi eğitim veren kurumlar var. Bu yüzden de Almanca eğitimi olan İstanbul Erkek ya da Alman Lisesi’ni tercih etmeyi düşünüyorum. Gelecek yıl sınava hazırlanacaklar asla kendinilerini tamamen derse gömmesinler. Sosyal hayatlarını çöpe atmasınlar. Hem derselerine çalışıp hem de hobilerini yapabilirlerse daha verimli vakit geçirirler. Sonuçları daha iyi olur.

HEDEFİM ANKARA FEN LİSESİ

Ada Kaderoğlu (Uğur Okulları Ankara Batıkent Kampusu): Sonucu bekliyordum. Çalışma planımı yıla yararak hazırlandım. Son üç ayda daha fazla çalıştım. Pandemi süreci beni iyi yönden etkiledi. Evde çalışılabilecek zamanım oluyordu. Soru çözüyordum. Okulun kaynaklarından da çalıştım. Uzaktan eğitimde derslerde de soru çözdük. Fen bilimlerinde zorlandım. Matematik kolay geldi. Yanlış yapmış olabileceğimi düşündüğüm iki soru vardı Türkçe ve fen bilimlerinden. Onlar da doğru çıktı. Ankara Fen Lisesi’ni hedefliyorum. Senenin en başından beri burayı hedefliyordum. Üniversite ve bölüme henüz karar vermedim. Gelecek yıl sınava gireceklere tavisyem düzenli çalışsınlar. Sınava bir iki gün kala çalışmasınlar. Düzenli bir şekilde çalışırlarsa zaten yaparlar. Bir de sınava heyecanlı girince bazı soruları kaçırabilirsiniz. Sınava sakin girmelerini tavsiye ederim.

ZORLANDIĞIM SORU OLMADI

Çınar Kar (Doğa Koleji Sakarya Kampusu): Sınavdan önce böyle bir hedefim yoktu ama sınavdan sonra iyi bir sonuç alacağıma emindim. İyi geçmişti sınavım. Ben sınava hazırlanmaya öğretmenlerimin yardımıyla, onların önerdiği kaynakları alarak başladım. 6 ve 7’inci sınıfta çok çalışmamıştım. 8’inci sınıfta başlamak benim için zor oldu. Farklı kaynaklardan soru çözdüm. Pandemi sürecinde tüm günümüz boş olduğu için bazen çalışmayı erteledim. Ama onun hatalı olduğunu fark ettim. Daha çok çalıştım. Çok fazla deneme çözdüm. Sınavda çok zorlandığım soru olmadı. Bir iki soruda takıldım, dönüp yapabildim sonra. Turlama tekniğini uyguladım, zaman kaybetmedim. Koç Lisesi’ni hedefliyorum. Üniversite ve meslek hedefim için daha erken. İleriki hayatıma göre şekilleneceğini düşünüyorum. Gelecek yıl sınava gireceklere çok çalışmalarını ve konuları bitirdikten sonra denemelere yoğunlaşmalarını öneririm.

SINAV ANI ÖNEMLİ

Yiğit Emre Yıldırım (Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu): Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. Çok soru çözdüm, emek verdim. Sınava çalışmak ne kadar önemliyse sınav anı da o kadar önemli. Stres kontrolü çok önemli. Sınava girecek olanlara da şöyle bir tavsiye veriyorum. O kitapçığı kontrol ettiğiniz zaman stresiniz azalıyor, yok oluyor ve sınava odaklanıyorsunuz. Salgın süreci beni çok olumsuz etkilemedi. Evden çalışmak bana yaradı. Aileme çok teşekkür ediyorum. Benden hiçbir zaman maddi ve manevi desteklerini esirgemediler.

ÇABAYLA BU SONUCU ELDE ETTİM

Enes Akbaş (Bilnet Okulları Bornova Kampusu): Sonuçları beklerken heyecanlıydım. Ama beklediğim bir sonuçtu çünkü cevaplarımı kontrol etmiştim. Çok mutluyum. Okulumuz bize online eğitimde sürekli destekledi. Bizi hiç boş bırakmadılar. Ben de buna karşılık çaba gösterdim ve sonucunda başarıyı elde ettim. Sınav öncesinde çok fazla stresim yoktu, pek strese giren bir insan değilim. Lisede sayısal seçeceğim, üniversitede mühendislik okumak istiyorum.



HAYALİM MÜHENDİS OLMAK

Ali Fuad Erkan (Kırklareli İmam Hatip Ortaokulu): Sınava geçen yaz hazırlanmaya başladım. İlk başta günde 100 soru çözme hedefim vardı ama 140 soru çözüyordum. Koronavirüs nedeniyle evde boş vakitlerim oldu ve günde 170 soru çözmeye başladım. Okulumuz bu konuda çok yardımcı oldu. Koronavirüs döneminde bulabileceği en iyi soruları bularak bize verdi. Bu, bizim avantajımız oldu. Sınavda biraz gergindim. Bana verilen bazı tavsiyeleri o anda unutarak tamamen sınava odaklandım. Sınavda beklediğim sorular çıktı. Bazılarının benzerlerini çözmüştüm. ‘Acaba bir yanlışım çıktı mı?’ diye de kaygım oldu. Sınavda bazı soruların tuzak olduğunu fark ettim ve bu da beni rahatlattı. Hayalim mühendis olmak. Kimya ile bilgisayar mühendisliği arasında kararsız kaldım. Hayırlısı olsun, şu anda net değil.

CUMHURBAŞKANI OLMAK İSTİYORUM

Onur Alperen Yılmaz (Antalya/Serik): Mutlu ve gururluyum, çalışmalarım sonuç verdi. İleride siyasetçi ve hatta cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Cumhurbaşkanımıza Osmanlıca yazdığım mektubumda ona olan sevgimden ve görüşmek istediğimden bahsettim. Mektup, Cumhurbaşkanımıza ulaşmış. 22 Haziran’da beni aradılar. Yanına Türkiye birincisi olarak gitmek için buluşmayı LGS sonrasına erteledim. Şimdi birinci oldum. İlerleyen zamanlarda kendisiyle görüşeceğim. Buradan Cumhurbaşkanımıza sevgi ve saygımı iletiyorum. Onunla görüşmek istediğimi tekrarlamak istiyorum.