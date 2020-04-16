LGS 2020 ne zaman yapılacak? İşte MEB LGS örnek soruları

LGS örnek soruları 15 günde bir Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanıyor. Aynı zamanda öğrencilerin sınava daha iyi hazırlanabilmeleri için 1000 soruluk destek paketi de erişime açılıyor. Peki LGS ne zaman yapılacak? Sınav tarihi ile ilgili yapılan açıklamada haziran ayına işaret edildi.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2020 yılında 7 Haziran’da yapılacak.

Sınav, iki oturum halinde ve aynı gün uygulanacak. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Türkiye saatiyle birinci oturum saat 09.30'da ve ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak.

2020 LGS'de sınav, oturumlar, sınav süreleri ve soru sayısı ve ders dağılımlarında bir değişiklik yapılmadı.

Tek değişiklik soruların sorulacağı müfredat ve kazanımlar kısmında oldu. Bu kapsamda sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacak.

Birinci oturumda 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda da matematik ve fen bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS ÖRNEK SORULARI YAYINLANDI

LGS kapsamındaki merkezi sınavın sadece birinci dönem müfredatı ve kazanımlarını kapsayacağını açıklayan MEB, bu kapsamda hazırlanan ikinci soru kitapçığını //odsgm.meb.gov.tr ve meb.gov.tr adresinden erişime açtı.