Lg Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Lg Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

LG "Life's Good" sloganı ile hizmet veren bir şirkettir. Elektronik ve finans alanında kurumuş şirketlerden bir tanesidir.

LG Hangi Ülkenin Markası?

LG uzak doğu ülkelerinden olan Güney Kore ülkesinin bir markasıdır. Güney Kore'nin başkenti Seul'da merkezi bulunmaktadır.

LG Nerede Üretiliyor?

LG ürünleri Güney Kore'de üretilmektedir.

LG Ne Zaman Kuruldu?

LG 1947 yılında kurulmuştur.

LG'nin Sahibi Kim?

LG'nin sahibi Koo In Hwoi'dir.

LG'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

LG 1947 yılında ilk olarak In Hwoi Koo tarafından kurulmuştur. İlk olarak Kimya Endüstrisi alanında kurulan LG şirketi daha sonra Güney Kore'de plastik sektöründe hizmet gösterdi. LG şirketi elektronik alanında da üretime başlamıştır. Buna yönelik olarak ilk kez bir Kore malı olan radyo üretildi. Daha sonra petrokimya alanında da üretime başlamıştır. 1960'l yıllarda da LG enerji ve elektronik alanında üretime devam etmiştir. Şirketin ikinci başkanı ise 1969 yılında Cha Kyung Koo'dur.