Lg Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Lg Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
En çok satın alınan markalardan olan LG özellikle teknoloji devi olarak bilinen şirketlerdendir. LG şirketinin hangi ülkeye ait olduğu ve nerede üretildiği merak konusudur. LG şirketinin kuruluş tarihi de yine araştırılmaktadır. Günümüzde en çok satılan teknoloji ürünlerini üreten LG şirketi bu alanda zirvede yer almaktadır. Peki, LG hangi ülkenin markasıdır? LG ürünleri hangi ülkede üretilmektedir? LG ne zaman kurulmuştur? LG tarihçesi nedir? İşte LG şirketi ile ilgili bilinmesi gereken detaylar.
LG "Life's Good" sloganı ile hizmet veren bir şirkettir. Elektronik ve finans alanında kurumuş şirketlerden bir tanesidir.
LG Hangi Ülkenin Markası?
LG uzak doğu ülkelerinden olan Güney Kore ülkesinin bir markasıdır. Güney Kore'nin başkenti Seul'da merkezi bulunmaktadır.
LG Nerede Üretiliyor?
LG ürünleri Güney Kore'de üretilmektedir.
LG Ne Zaman Kuruldu?
LG 1947 yılında kurulmuştur.
LG'nin Sahibi Kim?
LG'nin sahibi Koo In Hwoi'dir.
LG'nin Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
LG 1947 yılında ilk olarak In Hwoi Koo tarafından kurulmuştur. İlk olarak Kimya Endüstrisi alanında kurulan LG şirketi daha sonra Güney Kore'de plastik sektöründe hizmet gösterdi. LG şirketi elektronik alanında da üretime başlamıştır. Buna yönelik olarak ilk kez bir Kore malı olan radyo üretildi. Daha sonra petrokimya alanında da üretime başlamıştır. 1960'l yıllarda da LG enerji ve elektronik alanında üretime devam etmiştir. Şirketin ikinci başkanı ise 1969 yılında Cha Kyung Koo'dur.