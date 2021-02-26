Leyleğin Ömrü Laklak İle Geçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Leyleğin ömrü laklak ile geçer atasözü, işi gücü olmayan kişilerin bütün ömürlerini boş laf ile geçirdikleri anlamına gelmektedir.

Leyleğin Ömrü Laklak İle Geçer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aylaklık eden, hiçbir işi olmayan insan, sahip olduğu zamanın tamamını boş ve gereksiz laflarla doldurarak geçirir. Sürekli konuşmaktan başka hiçbir iş yapmaz. Anlatır da durur. Bu gibi kimselerle arkadaşlık etmek ve vakit geçirmek, kişinin zamanını boşa harcamasından başka hiçbir işe yaramaz.

Leyleğin Ömrü Laklak İle Geçer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ona uyarsan sen de aylak olur, çok konuşursun. Sen ona uyma, leyleğin ömrü laklak ile geçer.