Leyleğin Ömrü Laklak İle Geçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri hayatımızda çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Hem büyüklerimiz bize öğütler vermek için, hem de biz karşılaştığımız olaylara tepkiler vermek için atasözlerini kullanırız. Günlük hayatımız içinde en çok kullandığımız atasözlerinden biri de leyleğin ömrü laklak ile geçer atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlam içermektedir? Leyleğin ömrü laklak ile geçer atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte bu konu hakkında öğrenilmesi gereken tüm detaylar.
Leyleğin ömrü laklak ile geçer atasözü, işi gücü olmayan kişilerin bütün ömürlerini boş laf ile geçirdikleri anlamına gelmektedir.
Leyleğin Ömrü Laklak İle Geçer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Aylaklık eden, hiçbir işi olmayan insan, sahip olduğu zamanın tamamını boş ve gereksiz laflarla doldurarak geçirir. Sürekli konuşmaktan başka hiçbir iş yapmaz. Anlatır da durur. Bu gibi kimselerle arkadaşlık etmek ve vakit geçirmek, kişinin zamanını boşa harcamasından başka hiçbir işe yaramaz.
Leyleğin Ömrü Laklak İle Geçer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ona uyarsan sen de aylak olur, çok konuşursun. Sen ona uyma, leyleğin ömrü laklak ile geçer.