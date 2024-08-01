Levent evde çalışarak üniversiteyi bitirdi

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Doğuştan spastik tanısı konan 42 yaşındaki Levent Güzel, doktorların olumsuz söylemlerine rağmen, annesinin desteğiyle yürümeyi öğrenip, hiç okula gitmeden büyük bir başarıya imza attı. Okuma yazmayı evde öğrenen Levent Güzel, eğitimini dışarıdan tamamlayarak ilkokul, ortaokul ve lise diploması aldı. Üniversite sınavlarını kazanarak Türk dili ve edebiyatı bölümünü bitiren Levent Güzel, hem bitirdiği bölüm hem de okuduğu romanlardan esinlenerek yaklaşık 70 şiir yazdı.