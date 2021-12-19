Lerze Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Lerze Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Lerze kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çırpına

2- Ürperme

3- Haşyet

4- Korkma

5- Raşe

6- İhtizaz

7- Zangırtı

8- İhtilaç

9- Sarsılma

10- İrtiaş

Lerze Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

1.yüzyıldan beri kullanılmakta olan lerze kelimesi titremek anlamına gelir. Bu kelime Osmanlı döneminde birçok tamlamanın içinde de kullanılmıştır. Örneğin lerze-i burudet, soğuk hava nedeniyle titreme demektir. Lerze-rezan ise titreten anlamına gelir.

Not: Bu kelimenin ''lerzende'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

Lerze TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Lerze kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Ateşli bir hastalık nedeniyle titreme

İkinci Anlamı: Derin bir üzüntü sonucu sarsılma, kendinden geçme

Lerze Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Benliğimi saran lerzeden kurtulmak için sıcak havaya değil onun şefkatine ve ilgisine ihtiyacım var.

2- Ateşli hastalıklar vücut ısısının düşmesine, lerzeye, bilinç kaybına ve kısa süreli görme bozukluklarına neden olabilir.