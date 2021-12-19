Lerze Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Lerze Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Lerze kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Çırpına
2- Ürperme
3- Haşyet
4- Korkma
5- Raşe
6- İhtizaz
7- Zangırtı
8- İhtilaç
9- Sarsılma
10- İrtiaş
Lerze Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
1.yüzyıldan beri kullanılmakta olan lerze kelimesi titremek anlamına gelir. Bu kelime Osmanlı döneminde birçok tamlamanın içinde de kullanılmıştır. Örneğin lerze-i burudet, soğuk hava nedeniyle titreme demektir. Lerze-rezan ise titreten anlamına gelir.
Not: Bu kelimenin ''lerzende'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.
Lerze TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Lerze kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Ateşli bir hastalık nedeniyle titreme
İkinci Anlamı: Derin bir üzüntü sonucu sarsılma, kendinden geçme
Lerze Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Benliğimi saran lerzeden kurtulmak için sıcak havaya değil onun şefkatine ve ilgisine ihtiyacım var.
2- Ateşli hastalıklar vücut ısısının düşmesine, lerzeye, bilinç kaybına ve kısa süreli görme bozukluklarına neden olabilir.