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Lerze Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Lerze Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

#Lerze#Lerze Ne Demek
Lerze Ne Demek, Ne Anlama Gelir Lerze Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan lerze kelimesi ''lerziden'' fiilinden türetilmiştir. Lerziden titremek manasına gelirken, lerze kelimesinin sözlük anlamı da titreyiştir. Bu kelime mecazen korkudan titremek manasında da kullanılır. Aynı kökten türemiş Lerzan ise ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimler arasında yer alıyor. Lerze ne demek? Lerze TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Lerze kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Çırpına

2- Ürperme

3- Haşyet

4- Korkma

5- Raşe

6- İhtizaz

7- Zangırtı

8- İhtilaç

9- Sarsılma

10- İrtiaş

 Lerze Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

1.yüzyıldan beri kullanılmakta olan lerze kelimesi titremek anlamına gelir. Bu kelime Osmanlı döneminde birçok tamlamanın içinde de kullanılmıştır. Örneğin lerze-i burudet, soğuk hava nedeniyle titreme demektir. Lerze-rezan ise titreten anlamına gelir.

 Not: Bu kelimenin ''lerzende'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

 Lerze TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Lerze kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Ateşli bir hastalık nedeniyle titreme

 İkinci Anlamı: Derin bir üzüntü sonucu sarsılma, kendinden geçme

 Lerze Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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 1- Benliğimi saran lerzeden kurtulmak için sıcak havaya değil onun şefkatine ve ilgisine ihtiyacım var.

 2- Ateşli hastalıklar vücut ısısının düşmesine, lerzeye, bilinç kaybına ve kısa süreli görme bozukluklarına neden olabilir.

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