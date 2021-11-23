Ler lar eki nedir, görevleri nedir ve cümleye kattığı anlam nasıldır? Ler lar eki özel isimlerde nasıl yazılır

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Türkçede en fazla kullanılan eklerden birisi de -ler / -lar eki olarak bilinmektedir. -ler/ -lar eki dilimizde çoğul eki olarak bilinmektedir. Çoğul ekleri dilimizde kelimenin çokluk ifade ettiğini belirtmek için kullanılmaktadır. -ler / -lar ekleri dilimizde çokluk bildiren eklerdir. Aynı zamanda farklı anlamlara gelecek şekilde kullanıldıkları da bilinmektedir.

-ler / -lar Eki Nedir, Görevleri Nedir ve Cümleye Kattığı Anlam Nasıldır?

Dilimizde kelimeler yalın halde kullanılabileceği gibi farklı ekler alarak da kullanılmaktadır. Kelimelere en fazla gelen eklerden birisi de -ler / -lar eki olarak bilinmektedir. Çokluk ekleri çekim ekleri arasında yer almaktadır. Tekil isimlerin ve fiillerin çoğul hale gelmesi için -ler / -lar eki alması gerekmektedir. Genel anlamı ile çokluk eki olarak bilinse bile -ler / -lar eki aynı zamanda farklı görevler içinde kullanılan bir ek olarak bilinmektedir. Kullanıldığı cümleye kattığı anlamda ise farklılıklar olduğunu söylemek mümkündür.

-ler eki cümlede kullanım şekline göre aile anlamına da gelebilmektedir. Dün Mervelere sabah kahvaltısına gitmiştik. Cümlesinde olduğu gibi Merveler derken anlatılmak istenen birden çok Merve değildir. Merve ve ailesi olarak anlaşılmaktadır.

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-ler eki saygı belirtmek için de kullanılmaktadır. Savcı beyler şimdi konuşmasını gerçekleştirecek. Cümlesinde beyler derken birden fazla savcı ifade edilmemektedir. Saygı belirtmek için kullanılan bir ek olduğu söylenebilir.

-ler eki alay ve küçümseme ifade etmek için de kullanılan bir ek olarak bilinmektedir. Hanımefendiler hala gelemediler. Cümlesinde birden fazla hanımefendi kastedilmemektedir. Alaycı ve küçümseyici bir ifade biçimidir.

-ler eki yaklaşık olarak bir ifadeyi belirtmek için de kullanılmaktadır. Henüz yirmi yaşlarında bir gençti. Cümlesinde ise yaklaşık olarak yirmi yaşlarında olduğu belirtilmek istenmektedir.

-ler eki bir topluluk veya devleti ifade etmek için de kullanılmaktadır. Bu tarihi eser Selçuklular döneminden kalmadır. Cümlesinde ise Selçuklular eski bir uygarlığı ifade etmektedir.

-ler eki benzerleri manasında da kullanılmakta olan bir ektir. Bu ülkede Mustafa Kemaller tükenmez. Cümlesinde ise benzerleri ifade edilmek istenmektedir.

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-ler eki her anlamı verecek şekilde de kullanılmaktadır. Akşamları yatmadan sütünü mutlaka içerdi. Cümlesinde ise akşamları derken her akşam kastedilmektedir.

-ler eki abartma anlamı içinde kullanılmaktadır. Bebek hastalıktan ateşler içinde kaldı. Cümlesinde ateşler kelimesi abartı olarak nitelendirilmektedir.

Çokluk ekleri bazı ikilemelerin oluşturulmasında da kullanılmaktadır.

-ler / -lar Eki Özel İsimlerde Nasıl Yazılır?

-ler -lar ekinin özel isimlerde kullanımı oldukça fazla karıştırılmaktadır. Özel isimlere gelen -ler -lar ekleri kesme işareti ile ayrılmazlar. İsimlere birleşik olarak yazılırlar. Çokluk eki olarak bilinen -ler -lar ekleri çekim ekleri olarak bilinmektedir. Özel isimlere gelen çekim eklerinden önce kesme işareti konulması kuralı, çokluk ekleri söz konusu olduğunda geçerli değildir. Özel isimlere getirilen -ler -lar eklerinin cümleden ayrı bir şekilde yazılması veya kesme işareti ile ayrılması ise yanlış bir kullanım olarak ifade edilebilir.

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-ler -lar ekleri kelimeye birleşik olarak yazılırlar. Kullanıldıkları cümleye göre farklı anlamlara gelebildiklerini söylemek de mümkündür. Çokluk eki olarak ifade edilen -ler -lar ekinin aynı zamanda kelimelere farklı anlamlar yüklediği de bilinmektedir. -ler -lar ekinin cümleye verdiği anlamın ne olduğunu anlamak için ise cümlenin anlamı göz önünde bulundurulmalıdır.