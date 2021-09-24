Lepistes Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit Lepistes Vardır? Lepistes Balığı Nasıl Bakılır?

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Dünyada en yaygın olan akvaryum balığının lepistes olduğu düşünülmektedir. Çünkü evinde veya ofisinde akvaryum olan birçok kişide lepistes balığı bulunmaktadır. Bunun nedeni ise balığın çok dikkat çekici bir görünüşünün olması ve kolay bakılmasıdır. Lepistes balığı oldukça barışçıl bir balık türüdür. Kolay bakımı ve sevilen özelikleri ile herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Lepistes balığı aldığınız zaman çok keyifli zamanlar geçireceğinizi bilmelisiniz.

Lepistes Türleri ve Özellikleri Nelerdir?

Lepistes balığının farklı türleri olduğu bilinmektedir. Bakması çok keyifli olan bu balığın birçok evde olduğu görülmektedir. Hem küçükler hem de büyükler bu dikkat çekici balığa bakmaktan çok mutlu olmaktadırlar.

Lepistes balığının 50'ye yakın türü bulunmaktadır. Bu türlerin sayısı zaman zaman artmaktadır. Bu yüzden çok sayıda lepistes balığı türü olduğunu söyleyebiliriz. Bunların arasında bazıları daha çok ilgi çekmektedir. Bundan dolayı en popüler lepistes türlerini bilmeniz daha doğrudur.

AOC Lepistes

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Bu lepistes balığı türünün oldukça farklı bir rengi bulunmaktadır. Bu rengin fazlasıyla karışık olması dikkat çekmektedir. Bundan dolayı bu lepistes türünün ismi AOC lepistes olarak bilinmektedir.

Mavi Lepistes

Mavi renge sahip olan bu lepistes türünün seveni oldukça çoktur. Bunun nedeni ise balığın sahip olduğu eşsiz mavi renktir. Bu balığın uzun kuyruk kısmında ve solungaçlarında farklı mavi tonlar görmek mümkündür.

Albino Lepistes

Lepistes balığının yaygın türlerinden biriside albino lepistes olarak bilinmektedir. Bu türde kırmızı parlayan gözler ve saflığı andıran güzellikte bir beyaz renk bulunmaktadır. Zaten albino lepistes nadir bulunan türlerden birisidir.

Half Blue Lepistes

Dayanıklı bir lepistes türü olan half blue lepistes balığı son derece ilgi çekicidir. Koyu renk ışık olduğu zaman mavisi fazlasıyla dikkat çekmektedir. Bu balığın yarı gövdesinin siyah ve mavi tonlarda olduğu görülmektedir.

Kırmızı Lepistes

Üzeri kırmızı renk ile kaplı olan bu balığın gövdesi ise büyüktür. Sevilen ve ilgi gören bu balık türünün her zaman için göz alıcı olduğunu söyleyebiliriz.

Üçgen Kuyruk Lepistes

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Bu lepistes türünün üçgen görünümünde olan bir kuyruğu vardır. Bu kuyruk diğer lepistes türlerinin kuyruklarına göre daha geniştir.

Kaç Çeşit Lepistes Vardır?

Lepistes balığının 50'ye yakın türünün olduğunu bilmelisiniz. Bu balığın çok sayıda renk seçeneği sunması ilgi çekmesinin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Kolay bir bakımı ve basit üremesi olan lepistes, ülkemizde yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Bundan dolayı çoğu evde lepistes balığına rastlayabiliyoruz.

Lepistes Balığı Nasıl Bakılır?

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Lepistes balığına bakmak hiçte zor değildir. Küçük ayrıntılar yardımıyla ve dikkatli bir şekilde bu balığa kolayca bakabilirsiniz. Lepistes balığı için geniş bir akvaryum seçebilirsiniz. Japon balıkları fanuslar içinde kolayca yaşasa da lepistes balıkları için akvaryum almak daha mantıklıdır. Tabi bu akvaryumun çok büyük olmasına gerek yoktur. İdeal bir akvaryum alarak lepistes balığına rahatça bakabilirsiniz.

Balık hobisi edinen ve akvaryum canlısı bakmak isteyenler için lepistes balığı ideal bir seçenektir. Bundan dolayı lepistes balığına isteyen herkes bakabilir. Lepistes balığı ürediği zaman yavrularını yiyebilir. Bu yüzden doğum yapacak dişiyi ayrı ve geniş bir ortama alabilirsiniz. Lepistes balığı kolayca çoğalan bir türdür. Bunun için lepistes çoğaltmak isteyenler bu balığın yavrusunu yememesi için dikkatli olmak zorundadır.