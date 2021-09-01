Leonardo Da Vinci kimdir? Kısaca hayatı, eserleri, icatları ve tabloları hakkında bilgi

Leonardo Da Vinci ismini özellikle tablo eserleri alanında sıklıkla duymuş hatta bu eserlerin sergilendiği özel organizasyonlara katılmış bile olabiliriz. Sanatçının çok ünlü ve herkes tarafından bilinen tabloları popülerliğini korumaktadır.

Leonardo Da Vinci Kimdir? Kısaca Hayatı

Leonardo Da Vinci kişisinin doğum belgesinde yazan tam ismi Leonardo di ser Piero da Vinci olarak geçmektedir. 14 Nisan 1452 tarihinde İtalya'da doğmuştur.

2 Mayıs 1519 tarihinde Fransa'da ölmüştür. Resim, geometri ve anatomi alanlarıyla ilgilenmiştir. İtalya Rönesans, Yüksek Rönesans dönemlerinde yaşamıştır.

Dönemin önemli filozofu, mimarı mühendisi, matematikçisi, müzisyeni, mucidi, astronomu, heykel tıraşı, jeoloğu, yazarı ve ressamı olarak bilinmektedir.

Leonardo Da Vinci Edebi Kişiliği

Leonardo Da Vinci'nin edebi kişiliği çok yönlüdür. Hatta birçok insan kendisinin edebi kişiliğini anlamakta zorlanmaktadır.

Edebi kişiliği çok yönlü olduğu için kendi yazdığı kitapları bulunurken tablo ve icatları da tarihte yer almaktadır. Aynı zamanda sanatsal yapıda çıkardığı bu eserler edebi kişiliğinin tamamen sanata dayalı olduğunu göstermektedir. Oysaki kendisi sanat ve edebiyat dışında geometri, matematik, anatomi, tıp gibi alanlarla da ilgilenmiştir. Bu alanlarla ilgilenmesinin nedeni olarak sanatsal ürünlerinin ve edebi kişiliğinin yansıması olarak gösterilmiştir.

Leonardo Da Vinci Eserleri Ve Kitapları

Leonardo Da Vinci'nin icatları ve sanat eserleri bulunduğu gibi kendi yazdığı kitapları da literatürde yer almaktadır.

Herkes dünyanın merkezi, defterler, bilmeceler, sanatların karşılaştırılması, yazılar ve masallar, kelebek ve mum ışığı, saklı notlar, bilinmeyen defter isimlerinde kitap eserlerine rastlanmaktadır.

Leonardo Da Vinci Tabloları Hakkında Bilgi

Leonardo Da Vinci'nin tabloları sanat eserlerini oluşturmaktadır. Bu tabloların isimleri ;

Mona Lisa, Son Akşam Yemeği, Kayalıklar Bakiresi, Vitruvius Adamı, Kakımlı Kadın, Hz. Meryem Ve Oğlu Azide Anne, Kırmızı Tebeşir Otoportresi, Salvator Mundi, La Scapigliata, Vaftizci Yahya, Akil Adamların Hayranlığı, Anghiari Savaşı, İsa'nın Vaftizi, Aziz Hieronymus, Benois Madonna

Mona Lisa tablosu sanatçının yarım boy portre resmidir. Dünyanın en değerli resimlerinden biri olarak geçmektedir. Resmin niteliklerini öznenin esrarengiz ifadesi, anıtsallığı, formları ve modellemesi oluşturmaktadır.

Son Akşam Yemeği tablosu ressamın 15. yüzyıl sonlarına ait olan Milano'da yer alan Santa Maria delle Grazie Manastırı yemekhanesine ait bir duvar resmidir. Bu eser batı dünyasında en çok tanınan eseri oluşturmaktadır.

Kayalıklar Bakiresi tablosunda sanatçı kollar, eller ve hatta gözlerin bile hareket halinde olduğunu işlemiştir. Bu eser Yüksek Rönesans örneklerinin başında gelmektedir. Tabloda anlatılan konunun ne olduğuyla ilgili çeşitli yorumlar söz konusudur.

Leonardo Da Vinci'nin tüm tablolarının bu eserlere benzer bir şekilde ayrı bir hikayesi ve özelliği bulunmaktadır.

Leonardo Da Vinci İcatları Hakkında Bilgi

Tarihte Leonardo Da Vinci'nin icatları olarak dünyayı değiştiren on büyük icat sayılmaktadır. İşte bu icatlar şöyle sıralanmaktadır:

Paraşüt

Makineli Tüfek

Bilya

Leonardo Da Vinci Dalgıç Kıyafeti

Zırhlı Tank

Ornitopter

Kendi Kendine Giden Araba

Helikopter

Geleceğin Şehri

Robot Şövalye

Uçakların daha henüz icat edilmediği dönemde hava araçlarının çizimlerini yapan sanatçı 1515 yılında paraşütü tasarlamıştır. Günümüz paraşüt ürününün atası olarak bu paraşüt tasarımı bilinmektedir.

Sürücüsüz olarak kendi kendine giden araba icadı araç üzerine düzenek kurulduktan sonra belirtilen yöne doğru hareket etmektedir. Bu icat sanatçının hayal gücünün ne kadar ileri seviyede olduğunu göstermektedir. Sanatçı bu icadının mekanik aksanını notlarında detaylı bir şekilde belirtmemiştir.