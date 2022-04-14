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Leo Hangi Burç? İngilizce'de Leo Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Leo Hangi Burç İngilizcede Leo Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

Türkçe dilinde bulunan burçların isimleri, İngilizce dilinde de yer alıyor. Leo kelimesi günümüzde kişilerin araştırdığı sözcük türleri arasındadır. Anlam bakımından neyi ifade ettiği merak edilen Leo kelimesi, sözlüklerde araştırılabiliyor. Leo sözcüğünün Türkçe anlamı konusunda araştırma yapan birçok birey bulunuyor. Leo hangi burç? İngilizcede leo ne demek ve Türkçe anlamı nedir? Leo sözcüğünün Türkçe anlamı hakkında detayları derledik.

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 İngilizce diline ait olan leo sözcüğünün belirlenen bazı anlamları bulunuyor. Türkçe dilinde olduğu gibi, İngilizce dilinde de burçlar farklı sözcüklerle ifade ediliyor. Leo sözcüğü de, aslan burcunu ifade ediyor. 

 Leo Hangi Burç? 

 Burçları yakından takip eden kişiler, İngilizce anlamlarını da merak edebiliyor. Leo kelimesinin anlam bakımından karşılıkları kişilerce araştırılıyor. Merak edilen leo sözcüğü, aslan burcunu ifade eden bir kelimedir. İngilizce olarak leo kelimesi, aslan burcu için kullanılıyor. 

 İngilizcede Leo Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir? 

 İngilizce dilinde yer alan leo sözcüğünün doğru anlamları bireyler tarafından internet sitelerinde araştırılıyor. Merak edilen leo sözcüğü, aslan burcu anlamında kullanılan bir kelimedir.

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