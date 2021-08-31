Lenovo Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Lenovo Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Lenovo denilince akla ilk olarak bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazlar gelmektedir. Bu bakımdan Lenovo, pek çok kişinin dikkatini çekmekte ve bu konuda araştırma yaptırmasına sebebiyet vermektedir.

Lenovo Hangi Ülkenin Markası?

Lenovo Çin merkezli bir firma olarak öne çıkmaktadır. Lenovo markası dizüstü bilgisayar, el bilgisayarı, masaüstü bilgisayar, sunucu ve bilgisayar donanım ve aksesuarlarının üretim ve satışını gerçekleştiren bir markadır.

Lenovo Nerede Üretiliyor?

Lenovo’nun ana merkezi, Çin Halk Cumhuriyeti Pekin’de bulunmakta ve üretim gerçekleştirmektedir. Lenovo markasının diğer yönetiminin ana iş merkezleri ise; Amerika ve Singapur’da bulunmakta ve üretim gerçekleştirmektedir.

Lenovo Ne Zaman Kuruldu?

Çin merkezli olarak faaliyete geçen ve kuruluş itibariyle 1984 senesinde varlık göstermeye başlamış durumda olan önemli bir marka olma niteliği taşımaktadır.

Lenovo'nun Kuruluşu ve Kısaca Tarihi

Çin‘in Pekin şehrinde 1984 yılı içerisinde Liu Chuanzi ve 11 kişiden oluşan bir mühendis ekibi tarafından kurulmuş olan bir firmadır. 1988 yılında Legend şirketi çatısı altına dahil olmuştur. Lenovo’nun ana merkezi Çin'in Pekin kentinde yer almaktadır.

2004 yılında Çin’de pazar lideri konumuna gelmiştir. 2005 yılına gelindiğinde ise yaklaşık 1,75 milyar dolara IBM işletmesinin Bilgisayar bölümü satın alınmıştır. 2009 yılında HP, Dell ve Acer’ın ardından %28,6 pazar payı ile dünyanın en büyük 4. Bilgisayar üreticisi konumuna gelmiştir.