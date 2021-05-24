Lenf nodu nedir ve zararlı mıdır? Memede lenf nodu nasıl tedavi edilir

Lenf nodu, genellikle bakteriyel veya viral enfeksiyonların sonucunda meydana gelir. Şişmiş lenf düğümlerinin nadir sebepleri arasında kanser bulunmaktadır.

Lenf Nodu Nedir?

Lenf bezleri olarak da bilinen lenf düğümleri, vücudunuzun enfeksiyonla savaşma yeteneğinde hayati bir rol oynar. Vücudun diğer bölgelerine bulaşmadan önce virüsleri, bakterileri ve diğer hastalık nedenlerini yakalayan filtreler olarak hareket ederler. Şişmiş lenf düğümlerini fark edebileceğiniz yaygın alanlar arasında boyun, çene, koltuk altları ve kasık bulunur.

Lenf Nodu Belirtileri Nelerdir?

Lenfatik sistem, vücudun her yerine yerleştirilmiş organlar, damarlar ve lenf düğümleri ağıdır. Baş ve boyun bölgelerinde pek çok lenf nodu bulunur. Sıklıkla şişen lenf düğümleri bu bölgede, koltuk altlarında ve kasık bölgesinde görülür. Lenf düğümlerinde hassasiyet ve ağrı; bezelye veya fasulye büyüklüğünde şişkinlik temel belirtilerdir. Şişmiş lenf düğümlerine bağlı olarak görülen diğer belirtiler ise;

Burun akıntısı, boğaz ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonunun diğer belirtileri,

Olası bir kanser ya da lenfomayı gösteren sert, sabit, hızlı büyüyen düğümler,

Yüksek ateş,

Özellikle gece uyurken görülen terlemeler diğer nedenleri arasındadır.

Lenf düğümleri, küçük, yuvarlak veya fasulye şeklindeki düğümlerin kümeleridir. İç lenf düğümleri, bağışıklık sistemindeki farklı hücre türlerinin bir kombinasyonudur. Bu özel hücreler vücudunuzda dolaşan lenf sıvısını filtreler ve işgalcileri yok ederek sizi korur.

Lenf düğümleri gruplar halindedir ve her grup vücudun belirli bir bölgesini boşaltır. Boynun belirli bölgelerinde, çene altındaki lenf düğümlerinde, koltuk altlarında ve kasıkta şişlik fark etme olasılığınız daha yüksektir. Şişmiş lenf düğümlerini bulmak, nedeni belirlemeye yardımcı olabilir. Şişmiş lenf düğümlerinin en yaygın nedeni bir enfeksiyon, özellikle soğuk algınlığı gibi viral bir enfeksiyondur.

Memede Lenf Nodu Nasıl Tedavi Edilir?

Meme kanseri yayıldığında, genellikle ilk önce koltuk altındaki yakındaki lenf düğümlerine ilerler. Bazen köprücük kemiğinin veya sternumun yakınındaki lenf düğümlerine de yayılabilir. Kanserin lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını bilmek, doktorların kanser için en iyi tedaviyi bulmasına yardımcı olur.

Göğüs kanseri teşhisi konduysa, ne kadar yayıldığını bulmak önemlidir. Kanserin memenin ötesine yayılıp yayılmadığını belirlemeye yardımcı olmak için koltuk altındaki bir veya daha fazla lenf nodu çıkarılır. Daha sonra laboratuvarda kontrol edilir. Lenf düğümleri kanser hücreleri içeriyorsa, kanser hücrelerinin vücudun diğer bölgelerine de yayılma olasılığı daha yüksektir. Bu durumda daha fazla görüntüleme testi yapılabilir.

Lenf düğümlerinin çıkarılması, herhangi bir lenf düğümünün büyümüş olup olmamasına, meme tümörünün ne kadar büyük olduğuna ve diğer faktörlere bağlı olarak farklı şekillerde yapılabilir. Koltuk altındaki veya köprücük kemiği etrafındaki lenf düğümlerinden herhangi biri şişmişse, bunlar bir iğne biyopsisi, ince iğne aspirasyonu (FNA) veya çekirdek-iğne biyopsisi ile doğrudan kanser açısından kontrol edilebilir. Daha az sıklıkla büyütülmüş bir düğüm cerrahi olarak çıkarılır. Bir lenf düğümünde kanser bulunursa, aksiller lenf düğümünün kesiti sırasında daha fazla düğümün çıkarılması gerekecektir.

Negatif

Lenf düğümlerinizde kanser yoksa lenf düğümünüz negatif kabul edilir ve meme kanserinin TNM evresine göre N0 olarak sınıflandırılır.

Pozitif

Lenf düğümlerinizde kanser hücreleri varsa, kanseriniz pozitif kabul edilir. TNM'nin evresine göre, tümörünüz kanser hücrelerinin kaç lenf düğümü içerdiğine ve pozitif düğümlerin tümörden ne kadar uzakta olduğuna bağlı olarak N1, N2 veya N3 olarak adlandırılır.