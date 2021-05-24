Lejant nedir ve ne işe yarar? Lejant imar planı ve haritalarda neyi gösterir

Lajant terimi çok fazla merak edilmesi ve araştırılması söz konusu olan bir terim olması bakımından bir hayli önem teşkil eden bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.

Lejant Nedir ve Ne İşe Yarar?

Coğrafi bir terim olma özelliği barındırmakta olan lejant, harita anahtarı, haritanın dili yahut harita işaret anahtarı terimlerinin bir karşılığı olarak öne çıkıyor. Son derece büyük önem taşıyan Lejant, haritalarda varlığı söz konusu olan özel işaretlerin ne ifade ettiğini açıklayan bölüme denilmektedir.

Çoğunlukla da haritanın sağ alt köşesinde konumlandırılması söz konusu olan bu bölümde kullanılan özel işaretlerin; simgelerin, renklerin, terimlerin anlamı; kuzey işareti ve ölçek gibi çeşitlilik barındıran ayrıntılar verilmektedir.

Söz konusu semboller her haritanın kullanım maksadına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Haritalar üzerinde kesinlikle bulunması gerekli olan bölümü ifade eden lejant kelimesi, dilimize Fransızca'dan geçmiştir.

Lejant İmar Planı ve Haritalarda Neyi Gösterir?

Her haritanın kullanım amacı doğrultusunda farklılık barındıran işaretler mevcuttur. Bu bakımdan her türlü haritadan yeteri kadar yarar sağlayabilmek için “lejant” harita işaretlerini çok iyi bilmek son derece önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Lejant dili bilinerek, harita üzerinde bulunmakta olan ifadelerin anlamlarını bilip ilgili haritadan yüksek düzeyde fayda sağlanması mümkün olmaktadır. İmar planlarında bulunan lejant ise bazı yönlerden harita lejantlarından farklılık gösterebilmektedir.

Tüm hazırlanmış durumdaki imar planları da bir nevi haritadır. Bu sebeple üzerinde normal haritalarda olduğu gibi lejant kısmı yer almaktadır. Lejant, imar planlarında eğitim-öğretim alanı, belediye hizmet alanı, yüksek gerilim hattı, konut yoğunluğu, dini tesis alanı, dere sınırı gibi oldukça büyük önem barındıran alanları sembollerle göstererek bilgilendirme amacı doğrultusunda yapılmaktadır.

Lejant olarak tabir edilen harita lejant sembolleri, harita çizimi kuralları arasında en olmazsa olmazlar faktörler arasında yer almaktadır. Bu son derece büyük öneme sahip durumda olan semboller ile harita içerisinde kullanımı söz konusu olan özel sembollerin ne ifade ettiği ifade edilmektedir.

Harita lejant sembolleri, haritanın kullanılış amacına ve türüne göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak haritanın sağ alt köşesinde yer almakta olan lejant bölümünde haritaların üzerinde mevcut durumda olan simgelerin, renklerin, terimlerin anlamları ifade etmesi bakımından büyük fayda sağlamaktadır.

İmar planın yorumlanabilmesi için bir harita sisteminin kullanımı söz konusudur. Bu harita sistemine ise lejant sistemi denilmektedir. İmar haritalarında mevcut durumda olan ve özel sembollerin ne ifade ettiğini açıklamakta olan bölümlere kısaca lejant adı verilmektedir. Lejant olarak ifade edile bölümde yer alan özel işaretlerin ne ifade ettiğini anlatmaktadır. Bu kapsamda lejant bir nevi harita olarak değerlendirilmekte olan imar planı üzerinde yer alan renkler, terimler, semboller, simgeler ve anlamları ile ölçek sisteminin oran ifadeleri bulunur.

Bir imar haritasının okunabilir olması için öncelikle sağ alt kısmında yer almakta olan lejant tablosunun bulunmasının gerekliliği söz konusudur. İmar uygulaması yapılan veya yapılacak olan bölgenin tüm özelliklerinin bulunmakta olduğu bir imar planı; kadastral sistemde okunur. Adalar, yapı yoğunluk ve düzenleri, yolları ve uygulamadan esas alınacak olan önemli bilgilerin ayrıntılı olarak gösterilmesine imar planı adı verilir.

Mevcut durumdaki imar planlarının sınırları dışında kalan ve planla bütünleşmeyen konumda bulunan alanların üzerinde hazırlanan, teknik alt yapıyla sosyal ihtiyaçları bünyesinde sağlayan planlar olarak ifade edilebilir.