Lehine ne demek? Lehine nedir? Lehine TDK kelime anlamı

Birçok kelime eskiden beridir dilimizde kullanılmaktadır. Türk kültürü birçok dilden ve kültürden etkilendiği için oldukça gelişmiş dillerden biridir. Ancak özellikle yeni nesil z kuşağı gençler eskiden itibaren kullanılan kelimelerin anlamları konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Lehine kelimesi de birçok kişi tarafından anlamı bilinmeyen kelimelerden bir tanesidir. Bu sebeple lehine kelimesi ile ilgili kişiler araştırma yapmaktadır.

Lehine Ne Demek?

Lehine bir kişi ya da bir durum karşısında taraf olmak anlamına gelen bir kelimedir. Yani yanında yanı başında anlamına da gelir. Lehine kelimesi günlük hayatımızda oldukça sık kullanan kelimelerden biridir.

Kelime olarak yanında, yakınında tarafında anlamlarına gelen lehine kelimesi, kökeni çok eskiye dayanan kelimelerden biridir.

Lehine TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu kelimelerin kökenini araştıran kelimelerin kullanımı ile ilgili bilgiler veren kurumdur Türk Dil Kurumu online Tüm kelimeleri anlamları ve kullanımları ne ulaşılmak ulaşılabilmektedir. Lehine kelimesi aynı türemiş farklı sözcükler ile birlikte de kullanmaktadır. Lehine karar vermek lehinde olmak gibi kullanımlarda bulunan lehine kelimesi oldukça sık kullanılan kelimelerden biridir. Kişinin yanında olmak, yanında bulunmak, taraf olmak anlamına gelen lehine kelimesi TDK sözlüğünde de bu şekilde yer almaktadır.