Lehim nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır? Lehim çeşitleri ve yapımı hakkında bilgi

Metal özel yapısı ile beraber pek çok alanda bazı cihazları ve sistemleri birleştirme imkanı vermektedir. Özellikle sistem ve cihazlar içerisindeki devreler ile beraber metalleri birbirine kaynatma noktasında büyük bir öneme sahiptir. Şimdi gelin tam olarak lehim nedir ve nerelerde kullanılır beraber inceleyelim.

Lehim Nedir?

Lehim, kalay ve kurşun maddelerinin birleşmesiyle meydana gelmiş iletken bir alaşımdır. Özellikle birçok farklı alanda iki metalin birbirine birleşmesi ya da kaynaşması için kullanılan bir yapıdır. Bu işlem esnasında iki veya daha fazla metal çok yüksek sıcaklıklarda bir araya getirilerek kaynaşması sağlanır. Bu tutulma ile beraber birçok farklı alanda çok küçük yapılar rahatlıkla yapışmış hale getirilir.

Lehim Ne İşe Yarar?

Metallerin birbirine yapışması ya da kaynaşması için kullanılan sisteme lehim denmektedir. Bu konuda diğer bir ismi ile lehimlemek şeklinde de ifade edilir. Özellikle devre kartları ile beraber işlemci içerisindeki birçok yapının kolaylıkla birbirine kaynaşması adına akılcı bir çözüm yöntemi sunar.

Mat ve donuk bir görüntüye sahip olan lehim, uygulama gerçekleştikten sonra kısa süre içerisinde yapının birbirine kaynaşmasına imkan verir. Mutlaka doğru bir şekilde yapılması ayrıca önemlidir. Eğer etkin bir şekilde uygulanmaz ise kısa süre içerisinde lehim bozulur. Buna da soğuk lehim denir.

Lehim Nerelerde Kullanılır?

Lehim pek çok farklı malzeme ve yapı altında kullanım imkanı vermektedir.

- Maket ve modelcilik için kullanılır.

- Radyo için kullanılır.

- Ahşap yaparken kullanılır.

- Hi-fi için değerlendirilir.

- Radyo ve televizyon yapımında değerlendirilir.

- Birçok farklı metal elektronik ve elektrik için ön plana çıkar.

Lehim Çeşitleri ve Yapımı Hakkında Bilgi

Malzeme ve kullanım ile beraber yapımı konusunda birçok farklı değişim bulunmaktadır.

- Kalay lehimi

- Sac lehimi

- Elektronik devre lehimi

- Eski lehimin sökülmesi

- Elektrik devre üzerine lehim

Bu şekilde birçok farklı çeşidi ile beraber değişik alanlarda lehim kullanılmaktadır. Yapımı noktasında ise kalay ve kurşun maddeleri kullanılarak özel bir sistem altında hazırlanır. Böylece lehimin ucuna ısı verilir ve metaller bu şekilde bir araya getirilerek kaynaştırılır. Burada önemli olan iyi ya da kötü lehim arasındaki farkı öğrenmektir. Böylece yaptığınız lehim düzgün şekilde tutar ve birçok ahşap veya metal bir araya getirilebilir.