Lehçe Nedir? Lehçe'nin Tanımı Ve Örnekleri

Dil, toplumlar için oldukça önemli olan bir unsurdur. Dil sayesinde birçok toplumun ortak kültürü oluşmuştur. Yaygın olan diller ise dünyanın birçok farklı noktasında konuşulmaktadır. Dilin içerisinde yer alan farklı özellikler vardır. Bu özellikler ile lehçe ve şive gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu iki kavram birbirine benzese de ayrıldığı noktalar olmuştur.

Lehçe Nedir?

Lehçe, bir dilin birçok farklı özellik ile birbirinden ayrılmış olan kollarına verilen bir isimdir. Lehçe içerisinde, bir dilin ana yapısı görülse de ses bilgisi ve söz varlığı yönünden değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler çok eski zamanlarda ortaya çıkmıştır. Bu yüzden lehçenin karanlık dönemlerde ortaya çıkmış olduğu düşünülür. Yani lehçelerin ortaya çıkışı hakkında kesin bilgiler verilemez.

Lehçe'nin Tanımı ve Örnekleri Nelerdir?

Lehçe, kısa tanımı ile dilin kollara ayrılması olarak ifade edilir. Bu anlamı açacak olursak, bir dilin sahip olduğu özelliklerin birçok yönden değişikliğe uğraması şeklinde bir tanım ortaya çıkar. Lehçe, sahip olduğu dilin birçok özelliğini yapısında barındırsa da dile yeni bir biçim getirmiştir. Ses özeliklerini ve söz varlığını değiştirerek yeni bir dil kolu ortaya çıkarmıştır. Bu dil kolu sahip olduğu dilin lehçesi olarak kabul edilir.

Lehçelerin ayırt edici özellikleri vardır ve bu özellikler ile lehçenin ne olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Lehçe'nin Özellikleri

- Lehçeler, dil bakımından karanlık dönemlerde oluşmuştur,

- Bir dilin birçok farklı lehçesi bulunabilir,

- Lehçelerde bir dile ait olan farklı dil bilgisi kuralları vardır.

Lehçe olarak oluşan kolların birçoğu zamanla yeni bir dil halini almıştır. Örneğin, geniş bir alanda yaygın olan Latince, zamanla lehçelere ayrılarak Fransızca, İspanyolca ve Rumence başta olmak üzere birçok yeni dilin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Lehçe örneklerine Türk dilinde de rastlanıldığı görülmüştür. Konuşulan dil Türkçe olsa da yeni lehçeler ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Türkmen lehçesi, Kırgız lehçesi ve Özbek lehçesi gibi birçok örneğe rastlamak mümkündür.