Ledün İlmi nedir, nasıl öğrenilir? Ledün İlmi kimlere verilir?

Kehf Suresinde yer alan Hz. Hızır ile Hz. Musa arasında geçen kıssada yer alan Ledün kelimesi bu ilme ismini vermiştir.

Ledün İlmi Nedir?

Ledün ilmi, kısaca Allah'ın istediği kullarına verdiği, durumların ve olayların arkasında bulunan gayb bilgilerini ve sırları bilme yetisi olarak tanımlanır. Kehf Suresinin 65. ayetinin içinde Hz. Hızır'a Allah katında rahmet olarak ledün ilmi bahşedildiği söylenir.

Kıssada Hz. Hızır ve Hz. Musa karşılaşır ve ikisi birlikte bir yolculuğa çıkar. Bunun sonucunda da yolculuk boyunca Hz. Hızır aklın almayacağı şeyler yapar. Bir çocuğu öldürmek, çocuklara kötülük yapan kişilerin duvarlarını sağlamlaştırmak, fakir insanlara ait bir gemiyi delerek su almasına neden olmak gibi eylemler gerçekleştirmesi Hz. Musa'yı oldukça rahatsız eder.

Hz. Hızır yola çıkmadan önce kendine soru sorulmamasını şart koşmuştur. Bu nedenle Hz. Musa ona soru sormak istemez ama sormadan da yapamaz. Sorulan sorular nedeni ile Hz. Hızır bir yerden sonra birlikte yolculuk yapmaktan istemez ve bunu yol arkadaşına da söyler. Sorduğu soruların cevabını vererek birlikteliği sonlandırır.

Cevapları alan Hz. Musa tüm soruların cevabını öğrenir ama akıl erdiremediği olayların arkasında bulunan önemli bilgiler ve sırlar vardır. Hz Hızır ne yaparsa insanların hayrı için yapar. Yani kendisinin bilmediklerini, Hz. Hızır'ın bildiğini ve gelecekte olacakları önceden bilerek iyiler için çeşitli önlemler aldığını fark eder.

Ledün İlmi Nasıl Öğrenilir?

Ledün ilmi Allah'ın istediği kullarına farklı bir özellik olarak verdiği bir ikramdır. Eğitim alarak ya da okuyarak ledün ilmine ulaşılamaz. Tasavvuf ehline göre, hassas kalplerin Allah'ı çokça zikretmesi ile yumuşaması ve bunun sonucunda bazı sırların kendine verilmesi mümkündür. Yani bol bol zikir ve dua ile bazı zamanlarda kalp gözü açılabilir ve bu sayede gaybi bilgiler edinebilir. Bunun için tavsiye edilen bazı dualar ve zikirler de bulunuyor. Ledün ilmi sahiplerinin bildiklerini diğer insanlarla paylaşması ve anlatması yasaktır.

Ledün İlmi Kimlere Verilir?

Ledün ilmi, Allah tarafından istediği kullarına verdiği bir lütuf ve özelliktir. Ledün ilmi, okuyarak ya da eğitim ile kazanılacak bir mertebe değildir. Allah'ın en büyük peygamberleri arasında yer alan Hz. Musa'nın bilmediklerini ledün ilmi sahibi olan kişiler ancak bilebilir.