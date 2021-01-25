Led Diyot nedir ve ne işe yarar? Led Diyot sembolü, özellikleri, çalışma prensibi ve kullanım alanları

Led diyot elektrik ve ışık enerjisi açısından yeri ve önemi oldukça önemlidir. Hayatımızda artık her elektronik ürün çok pratik ve hayat kolaylaştırıcı bir etki yaratmaktadır. Enerji günümüzün vazgeçilmezleri arasında kendi yer bulmaktadır. Işık enerjisi etrafımızı aydınlatmaya ve çeşitli görsel efektler sunarak çeşitli tabelalar, lambalar, televizyonlar vs. aracılığı ile enerjiyi tüme yaymaktadır.

Led Diyot Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Led teknolojisi günümüzde pek çok alanda kullanılmakta ve oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Işık yayan diyot adıyla bilinen ve elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüşümünü gerçekleştiren doğru yöne gerilim uygulandığı zaman yanan parçalara led diyot denmektedir. Açılımlarına bakıldığı zaman ise; LED (Light Emitting Diode + Işık Yayımını Sağlayan Diyot ) veya SSL (Sloid State Lamps + Katkı hal lambası) olarak bilinmektedirler.

Led ışıklar diğer ampul çeşitlerine göre oldukça az enerji tüketip tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca uzun ömürlü olması, kalitesi, sağlamlığı, vakit kaybı olmadan açılması gibi nedenlerden dolayı sıklıkla tercih edilmektedir ve buda oldukça yüksek bir avantaj sağlamaktadır.

Fiyatları diğer aydınlatıcılara göre biraz daha pahalıdır. Elektronik devrelerin hepsine uyumlu olup kullanılan led diyotlar 2 ile 20 amper akımıyla çalışmaktadır. Farklı renk seçeneklerine sahiptirler. Led diyotların çalışma gerilimleri 1,5 - 2,2 volt arasındadır. En fazla 5 volta kadar gerilimle çalışan ledler 5'ten fazla volt uygulandığında bozulma gösterebilir.

Led Diyot Sembolü Ve Özellikleri

- Akım verildiğinde foton oluşturarak ışık verir.

- Değişik şekilde ve açılarda ışık verecek şekilde tasarlanmıştır.

- Yarı iletkenlik göstermektedir.

- 100-200 bin yanma süresiyle oldukça uzun ömürlüdür.

- Ana maddesi silikon malzemesinden yapılmaktadır.

- Yüksek akım geçişlerinde ledlerin bozulmaması nedeni ile sınırlama direnci bağlanmaktadır.

- Her türlü darbeye ve sarsılmalara karşı üstün dayanıklıdır.

- Yapısında optik mercek ve metal malzemeler bulunmaktadır.

- Doğru yön üzerinde bulunan dirençleri düşüktür.

- Çalışma zaman kavramı ise oldukça kısa olup pratiklik sağlamaktadır.

Led Diyot Çalışma Prensibi

Doğru bir polarma uygulanarak oyuk ve elektronlar nötrleştirilir ve birleşme sağlanmaktadır. Bu birleşme sayesinde ışık enerjisi meydana gelmektedir. Işığın gözle görülmesinin sağlanabilmesi için oyuklara ve elektronlara galyum arsenid maddesi katılmaktadır. Doğru polarma yapıldığında ışık yayan elemanlar ise elektronik devredir.

Bu sayede çalışma aşamaları gerçekleşerek ışık yayma görevi tamamlanmaktadır. Dört farklı renkte led bulunmaktadır. Bunlar sırası ile sarı, mavi, kırmızı ve yeşildir. Kırmızı led 2,20 volt, yeşil led 3,30 volt, mavi led 3,40 voltta çalışmaktadır.

Led Diyot Kullanım Alanları

Led diyotların avantajları sayesinde birçok kullanım alanı vardır. Bunlardan bazıları ise; aydınlatma platformları, sinyalizasyon, mimari aydınlatma, görsel gösteriler, tabelalar, dekorasyon gibi alanlardır. Trafik ışıklarından tutup köprülerin aydınlatılmasında da led diyotlar kullanılmaktadır.

Elektronikte bazen tuş olarak kullanılmasının yanı sıra, yeni nesil televizyon, telefon ekranları, makineler, ölçüm aletleri, bilgisayar monitörleri, yazıcı elektronik aletleri, hesap makinesi gibi aletlerde de kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra genel kullanım alanları ise, oteller, plazalar, alışveriş merkezleri, köprüler, geçitler, iş merkezleri, evler gibi mekanlarda da kullanılmaktadır. Bu kullanım alanları ledleri uzun ömürlü olmasından ve sağlamlık açısından tercih etmektedir. Dış ve çevresel faktörlerden etkilenmemesi, yüksek ışık kaynağı sağlaması da kullanımının en büyük etkilerindendir.