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Lebiderya Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Lebiderya Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Lebiderya Ne Demek, Ne Anlama Gelir Lebiderya Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski dönemlerde kullanılan bir kelime olan lebiderya kelimesi farsça bir kelime olup Türkçeye sonradan dahil olan bir kelimedir. Lebiderya lebi ve derya kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Lebiderya ne demektir? Lebiderya ne anlama gelir ve Türk Dil kurumuna göre lebiderya kelimesinin sözlük anlamı nedir sorularının yanıtları hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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 Lebiderya kelimesi günümüzde kullanılmayan eski kaynaklarda ve eski eserlerde yer alan bir kelime halini almaktadır. 

 Lebiderya Ne Demektir? Ne Anlama Gelir? 

 Lebiderya kelimesi lebi ve derya kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan ve manası deniz kenarı anlamına gelen bir kelimedir. Lebiderya kelimesi bazı durumlarda her yanın deniz olduğunu belirtmek için de kullanılmaktadır. 

 Lebiderya kelimesi denize çok yakın yer kıyı, kenar ve sınır anlamına da gelmektedir. Lebi kelimesi kenar anlamına geldiği için başka kelimelere de birleştiğinde kıyı anlamında kullanılmaktadır. 

 Türk Dil Kurumuna Göre Lebiderya Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir? 

 Farsça kökenli bir kelime olan lebiderya kelimesi Türk Dil kurumuna göre sözlük anlamı deniz kenarı olarak kabul edilmektedir. Lebiderya kelimesinde lebi kelimesi kıyı ve kenar anlamına gelen bir kelime olup derya kelimesi ise deniz anlamına gelmektedir. Böylelikle deniz kenarı veya deniz kıyısı anlamında da kullanılmaktadır. 

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 Lebiderya kelimesi kullanım alanları arasında özellikle konut veya binaların bulunduğu yerin değerini anlatmak için kullanılan ve deniz kenarında olduğunu ifade etmeye yarayan bir kelimedir.

 

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