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Lebaleb ne demek? Lebaleb kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Lebaleb
Lebaleb ne demek Lebaleb kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Son dönemlerde ekranlarda çok sık duyulan ve merak edilen kelimeler içerisinde lebalep sözcüğü geliyor. Peki, lebaleb ne demek? Lebaleb kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Farsça kökenli bir kelime olarak öne çıkan lebalep sözcüğü, Türkçede yerleşik şekilde değerlendirilen kelimelerden biridir. Günümüze kadar çok bilinmeyen ancak son dönemlerde televizyonda karşılaşılan sözcükler içerisinde yer alıyor.

 Lebaleb Ne Demek?

 Lebalep kelimesi Türkçede iki farklı anlam üzerinden ele alınmakta ve kullanılmaktadır.

 - Tıklım tıklım

 - Silme

 Özellikle ilk anlamı ile beraber daha çok ön plana çıkan bir kelime olduğunu ifade etmek mümkün.

 Lebaleb Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Lebalep kelimesi daha çok ‘tıklım tıklım’ ikilemesi üzerinden ele alınmakta ve ifade edilmektedir. Yani herhangi bir organizasyon kapsamında alanın çok kalabalık olduğunu anlatır.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu'na göre lebalep kelimesinin sözlük anlamı ‘silme ya da tıklım tıklım’ üzerinden değerlendirilmektedir. Tabii daha çok son dönemlerde tıklım tıklım ikilemesi üzerinden çok kalabalık şeklindeki anlamı ile ön plana çıkıyor. Bu anlam kapsamında günlük yaşamda amaca uygun kullanmak mümkündür.

 

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