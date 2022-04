Leave 2. Ve 3. Hali Nedir? Leave Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Leave sözcüğüyle eş anlamlı olan 4 sözcük bulunmaktadır: 1- Forsake

2- Desert 3- Split 4- Divorce

Leave 2. ve 3. Hali Nedir?

Düzensiz fiillerden biri olan Leave kelimesinin 2. ve 3. hali aynı yazılır.

I Leave - Ben ayrılırım

I Left - Ben ayrıldım

I Left - Ben ayrılmıştım

Leave Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- Last night, I left the city where I was born and raised.

Dün akşam, doğup büyüdüğüm şehirden ayrıldım.

2- I left her because I fell in love with someone else.

Başka birisine aşık olduğum için onu terk ettim.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- She left me for no reason.

Ortada hiçbir neden yokken beni terk etmişti.

2- They left the hotel without informing us.

Bize haber vermeden otelden ayrılmışlar.