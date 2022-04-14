Leave 2. Ve 3. Hali Nedir? Leave Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Leave sözcüğüyle eş anlamlı olan 4 sözcük bulunmaktadır: 1- Forsake
2- Desert 3- Split 4- Divorce
Leave 2. ve 3. Hali Nedir?
Düzensiz fiillerden biri olan Leave kelimesinin 2. ve 3. hali aynı yazılır.
I Leave - Ben ayrılırım
I Left - Ben ayrıldım
I Left - Ben ayrılmıştım
Leave Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler
İkinci Hali ile Örnek Cümleler
1- Last night, I left the city where I was born and raised.
Dün akşam, doğup büyüdüğüm şehirden ayrıldım.
2- I left her because I fell in love with someone else.
Başka birisine aşık olduğum için onu terk ettim.
Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler
1- She left me for no reason.
Ortada hiçbir neden yokken beni terk etmişti.
2- They left the hotel without informing us.
Bize haber vermeden otelden ayrılmışlar.