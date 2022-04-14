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Leave 2. Ve 3. Hali Nedir? Leave Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Leave 2. Ve 3. Hali Nedir Leave Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Leave kelimesinin ilk anlamı birini ya da bir yeri terk etmek ve başka bir yere gitmektir. Leave sözcüğü kara ve hava taşıtları için kullanıldığında hareket etmek, yola çıkmak anlamına gelir. Bu kelimenin içinde yer aldığı kalıp ifadeler ve birleşik isimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Leave Dead - Birini ölüme terk etmek 2- Leave Behind - Bir şeyi geride bırakmak, unutmak, artık hatırlamamak. Leave fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir? Örnek cümlelerle detaylı bir şekilde derledik.

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 Leave sözcüğüyle eş anlamlı olan 4 sözcük bulunmaktadır: 1- Forsake

 2- Desert 3- Split 4- Divorce 

 Leave 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Düzensiz fiillerden biri olan Leave kelimesinin 2. ve 3. hali aynı yazılır. 

 I Leave - Ben ayrılırım

 I Left - Ben ayrıldım

 I Left - Ben ayrılmıştım 

 Leave Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- Last night, I left the city where I was born and raised.

 Dün akşam, doğup büyüdüğüm şehirden ayrıldım. 

 2- I left her because I fell in love with someone else.

 Başka birisine aşık olduğum için onu terk ettim. 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler 

 1- She left me for no reason.

 Ortada hiçbir neden yokken beni terk etmişti. 

 2- They left the hotel without informing us.

 Bize haber vermeden otelden ayrılmışlar.

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