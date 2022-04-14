Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Learn 2. Ve 3. Hali Nedir? Learn Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Learn 2. Ve 3. Hali Nedir Learn Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede bazı filleri kullanım alanının genişliğinden dolayı bilmek şarttır. Learn fiili de işte böyle fillerden bir tanesidir. Günlük yaşamımızda bazen fiiller olmadan cümle kuramayız. Çünkü fiiller yaptığımız davranışı, hareketi, eylemi, olguyu ifade etmektedir. İngilizcede var olan düzenli ve düzensiz fiiller belirli kurallara göre oluşturulmaktadır. Bu fiillere de çekimli fiiller denmektedir. Learn fiilinin de çekimli halleri mevcuttur. Bu bakımdan yazıda sizlerin bilgilenmesi amacıyla learn fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, learn fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleriyle örnek cümleler nasıldır gibi konuları detaylı olarak derledik.

Haberin Devamı

 Learn fiili günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan bir fiildir. Bu bakımdan da bu fiilin anlamını, çekimli hallerini, nerede ve nasıl kullanıldığı bilmek önemlidir. İngilizce bilen bireyler learn fiilini ve kullanım detaylarını mutlaka bilmektedir. 

 Learn Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir? 

 Öncelikle learn fiilinin Türkçe anlamını bilmek lazımdır. Learn fiilinin Türkçe karşılığı ise öğrenmek demektir. Bilindiği gibi öğrenmek fiili en fazla kullanılan fiiller arasındadır. 

 Learn fiili düzenli fiil grubu arasında yerini almaktadır. Bu yüzden bu fiilin ikinci ve üçüncü hali yani çekimli hale getirilmesi işlemi fiilin sonuna ''ed'' takısının getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Yani learn fiilinin ikinci ve üçüncü hali learned şeklindedir. 

 Learn Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

Haberin Devamı

 Learn fiilinin ikinci ve üçüncü hali geçmiş zamanla kurulan cümlelerde karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi hangi dilde konuşursanız konuşun şahıs zamiriyle beraber kullanılan zamanlar da vardır. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman ana temel zamanları meydana getirmektedir. Hatta bu zamanlar kendi içinde de mişli geçmiş zaman, dili geçmiş zaman gibi çeşitli kategorilere de ayrılmaktadır. 

 Learn fiilinin ikinci ve üçüncü hali olan learned halinin kullanılmasına örnek cümleler şöyle sıralanmaktadır; 

Yemek yapmasını halamdan öğrendim. I learned how to cook from my aunt. 

Annemden neler öğrendiğimi anlatamam. I cannot tell you what I learned from my mother. 

Kitaplardan öğrendiklerini sürekli tekrarlayan insanlardan nefret ederim. I hate people who repeat what they have learned from books. 

Beş yıl sonra araba sürmeyi öğrendim. Five years later I learned to drive. 

Bu bilgiyi kim öğrendi? Who learned this information?

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Rus generaller nasıl hedef oldu Ukraynanın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

Rus generaller nasıl hedef oldu? Ukrayna'nın taktiği ortaya çıktı... İşte savaşın seyrini değiştiren hata

#Ukrayna Savaşı
Herkesin Kim bu dediği adam... Putinin yakın dostu Ukraynanın Karanlıklar Prensi Medvedçuk...

Herkesin 'Kim bu?' dediği adam... Putin'in yakın dostu Ukrayna'nın 'Karanlıklar Prensi' Medvedçuk...

#Viktor Medvedçuk
Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk