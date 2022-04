Learn 2. Ve 3. Hali Nedir? Learn Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Learn fiili günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan bir fiildir. Bu bakımdan da bu fiilin anlamını, çekimli hallerini, nerede ve nasıl kullanıldığı bilmek önemlidir. İngilizce bilen bireyler learn fiilini ve kullanım detaylarını mutlaka bilmektedir.

Learn Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir?

Öncelikle learn fiilinin Türkçe anlamını bilmek lazımdır. Learn fiilinin Türkçe karşılığı ise öğrenmek demektir. Bilindiği gibi öğrenmek fiili en fazla kullanılan fiiller arasındadır.

Learn fiili düzenli fiil grubu arasında yerini almaktadır. Bu yüzden bu fiilin ikinci ve üçüncü hali yani çekimli hale getirilmesi işlemi fiilin sonuna ''ed'' takısının getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Yani learn fiilinin ikinci ve üçüncü hali learned şeklindedir.

Learn Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Learn fiilinin ikinci ve üçüncü hali geçmiş zamanla kurulan cümlelerde karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği gibi hangi dilde konuşursanız konuşun şahıs zamiriyle beraber kullanılan zamanlar da vardır. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman ana temel zamanları meydana getirmektedir. Hatta bu zamanlar kendi içinde de mişli geçmiş zaman, dili geçmiş zaman gibi çeşitli kategorilere de ayrılmaktadır.

Learn fiilinin ikinci ve üçüncü hali olan learned halinin kullanılmasına örnek cümleler şöyle sıralanmaktadır;

Yemek yapmasını halamdan öğrendim. I learned how to cook from my aunt.

Annemden neler öğrendiğimi anlatamam. I cannot tell you what I learned from my mother.

Kitaplardan öğrendiklerini sürekli tekrarlayan insanlardan nefret ederim. I hate people who repeat what they have learned from books.

Beş yıl sonra araba sürmeyi öğrendim. Five years later I learned to drive.

Bu bilgiyi kim öğrendi? Who learned this information?