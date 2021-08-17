LCV nedir ve davetiyelerde LCV ne demek? LCV neden gereklidir

LCV'nin açılımı "Lütfen cevap veriniz" şeklindedir. LCV kavramı bu kelimelerinin kısaltmasıdır. LCV, genel itibari ile bakıldığında; bir etkinlik düzenleme kısmının en sorunlu süreçlerinden bir tanesi olan katılımcılar ile iletişim süreçlerini doğru bir biçimde organize etmeye yarayan kavramdır. Özellikle toplantılar ve davet için bu konu çok daha farklı bir konumdadır. Davet için istenilen sayıda kişiden cevap almak mümkün olmamaktadır.

LCV Nedir?

LCV hizmeti özetle bir şekilde ifade etmek gerekirse, herhangi bir etkinlik için davet edilmiş bulunan davetlilerin etkinliğe katılma durumlarını bildirmelerini temsil etmektedir. Organizasyonun hazırlık süreci içerisinde LCV geri bildirimleri bir hayli önemlidir. Bu geri bildirimler vasıtası ile doğru bir katılım listesinin oluşturulması sağlanır. Bununla birlikte etkinlik için sağlıklı hazırlık yapılır.

LCV Neden Gerekli Olur?

Bir organizasyonun düzenlemesi aşamasında LCV'nin yeri oldukça ayrıdır. LCV işleminin gerçekleştirilmesi hem organizasyonu düzenleyenler için hem de bu organizasyona katılanlar için büyük bir rahatlığın esas koşulunu oluşturur. Bir organizasyon yapılırken kimlerin bu organizasyona ya da davete katılacağını tespit etmek amacı ile LCV alınır.

Davete katılmak isteyen kişiler LCV yanında yazılmış olan telefon numarasını ararlar ve böylece kaç kişi katılacağını ilgili olan kişiye bildirirler. Bu çalışmayla daveti veren kişiler de davete gelmeyen ya da gelemeyen kişilerin parasını ödemek mecburiyetinde kalmaz.

Davetiyelerde LCV Ne Demektir?

LCV işlemi Davetiyeler aracılığı kişilere sunulan bir hizmettir. Bu hizmet ile kişiler herhangi bir düğüne, nişana, ya da bir organizasyona katılıp katılamama durumlarını davetiyede yazılı olan telefon numaraları aracılığı ile kişilere iletirler. Bu sebepten dolayı davetiyelerde yer alan LCV bölümleri oldukça pratik olan ve hayatı kolaylaştıran bir uygulamadır.

LCV Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

Organizasyonları düzenleyen kişiler, tek tek davetlilere telefon etmekten ziyade LCV işlemi ile kısa bir süre içerisinde işlerini tamamlar. Bu sayede yemekli ya da kokteylli olan organizasyonlarda katılımcı sayısını pratik bir biçimde tespit etmiş olurlar. LCV işlemi, özellikle büyük çaplı ve iş yaşamını ilgilendiren kurumsal davetler içinde çok önemli bir yere sahiptir.

Organizasyonu yapacak olan taraf misafirlerini iyi bir biçimde ağırlamak ve gerekli olan düzenlemeleri yapmak için tam katılımcı listesine gereksinim duyar. LCV notunun düşürülmüş olduğu davetiyelere geri dönüş yapmak bu bakımdan hem davet eden açsından hem de davet edilen açısından için bir hayli avantajlıdır ve oldukça gerekli bir işlemdir.